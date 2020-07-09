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Усман Дембеле может сменить Барселону на МЮ

Испания
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Француз - альтернатива англичанину из Дортмунда

Усман Дембеле может сменить Барселону на МЮ
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" давно находится в поиске вингера. Считалось, что ключевая цель для "дьяволов" - Джейдон Санчо. Однако огромный ценник на англичанина вынуждает клуб искать более экономные варианты.

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Журналист The Athletic Лори Уитуэлл сообщает, что такой альтернативой может стать Усман Дембеле. За француза англичане могут заплатить порядка 50 миллионов фунтов.

Вингер сейчас выступает за "Барселону", хоть и большую часть времени проводит в лазарете. В текущем сезоне он провел лишь пять игр. Вероятно, что он уже не выйдет на поле в этом сезоне.

Ранее была информация, что сам Дембеле хочет попробовать свои силы в Серии А.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле Джейдон Санчо
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