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Джованни Симеоне: Мечтаю играть за Атлетико, но отец тут не при чем

Испания
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Главная причина - детская мечта

Джованни Симеоне: Мечтаю играть за Атлетико, но отец тут не при чем
UA-Футбол
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Форвард "Кальяри" Джованни Симеоне признался, что однажды хотел бы оказаться в мадридском "Атлетико". Для тех кто не знает, испанский клуб тренирует его отец - Диего.

"Играть за "Атлетико"? Это моя мечта. Хочу этого больше всего на свете. Еще с детства я следил за их игрой и хотел там оказаться.

Да, сейчас с ними работает мой отец, но даже если его там не будет, я все равно хотел бы там оказаться. Я бы хотел поработать под руководством отца, хоть и знаю, что в его команду попасть тяжело", - цитирует аргентинца ESPN.

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В текущем сезоне Симеоне-младший забил 10 голов в 30-ти матчах. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 13,5 миллионов евро.

Что интересно, "Атлетико" давно ищет нового нападающего, однако их главной целью можно считать игрока "Наполи".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне "Кальяри" Джованни Симеоне
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