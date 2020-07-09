СМИ: Реал возобновил интерес к Канте

Мадридский "Реал" вновь может сосредоточиться на трансфере Н'Голо Канте. Об этом сообщает Express Sport.

Зинедин Зидан долгое время был поклонником француза, но после решил переключить свой взгляд на другого игрока. Сообщалось, что "сливочные" попытаются подписать игрока "Ренна". Существует вероятность, что игрок "Челси" вновь приоритетная цель.

Лондонцы могут дать добро на трансфер Канте. "Синие" попытаются продать сразу нескольких футболистов летом, чтобы осуществить переход Кая Хавертца.

В этом сезоне на счету Канте 27 матчей и три гола.