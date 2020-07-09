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Зидан: У Азара нет рецидива, он просто устал

Испания
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Тренер "Реала" рассчитывает на Эдена в концовке сезона

Зидан: У Азара нет рецидива, он просто устал
Новина українською

Эден Азар не играл в двух последних матчах против "Хетафе" (1:0) и "Атлетика" (1:0), и пресса писала, что бельгиец рискует пропустить остаток сезона.

Тем не менее, по словам Зизу, такой угрозы нет, и совсем скоро Азар вернется на поле.

"У Эдена просто накопилась усталость, никакого рецидива нет. Сегодня он с нами тренировался. Я надеюсь, что он поможет нам в оставшихся четырех матчах чемпионата, а потом и в Лиге чемпионов", - цитирует тренера Marca.

Эден Азар в текущем сезоне забил за "Реал" только 1 мяч и отдал 6 голевых передач в 14 матчах в Примере.

Следующую игру "Сливочные" проведут уже завтра - дома против "Алавеса".

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Примера Реал (Мадрид)
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