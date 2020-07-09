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Marca: Винисиус сдал негативный тест на COVID-19

Испания
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Он сможет сыграть завтра

Marca: Винисиус сдал негативный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Игрок "Реала" Винисиус Жуниор сдал негативный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.

Сегодня появилась информация, что предыдущий тест бразильца вызвал некоторые подозрения и ему пришлось пройти процедуру заново. Однако никаких проблем нет и он будет включен в заявку на ближайший матч.

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Завтра "Реал" сыграет против "Алавеса". В случае победы "сливочные" увеличат свой отрыв от "Барселоны" до четырех пунктов. Им осталось провести еще четыре игры до конца чемпионата.

В текущем сезоне на счету Винисиуса пять голов и четыре голевые передачи в 35-ти матчах.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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