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Marca: Винисиус сдал негативный тест на COVID-19
Он сможет сыграть завтра
Игрок "Реала" Винисиус Жуниор сдал негативный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.
Сегодня появилась информация, что предыдущий тест бразильца вызвал некоторые подозрения и ему пришлось пройти процедуру заново. Однако никаких проблем нет и он будет включен в заявку на ближайший матч.
Завтра "Реал" сыграет против "Алавеса". В случае победы "сливочные" увеличат свой отрыв от "Барселоны" до четырех пунктов. Им осталось провести еще четыре игры до конца чемпионата.
В текущем сезоне на счету Винисиуса пять голов и четыре голевые передачи в 35-ти матчах.