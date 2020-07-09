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Чилаверт: Месси лучший в истории, а Марадона - швейцар Инфантино
Парагваец категоричен
Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт не считает Диего Марадону ровней лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.
"Месси лучший в истории. За ним, на мой вкус, идут Роналдо и Ромарио. Марадона не выиграл даже 1% от того, что выиграл Месси, поэтому Лионель лучше. К тому же, Диего все еще швейцар Инфантино", - цитирует парагвайца Marca со ссылкой на Radio Cooperativa.
Отметим, что 33-летний Месси за свою карьеру выиграл рекордные 6 Золотых мячей, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз - Примеру, но так и не добыл трофея с национальной сборной Аргентины.
Не так давно лучшим в истории Месси называли Христо Стоичков и Роберт Просинечки.
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