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Чилаверт: Месси лучший в истории, а Марадона - швейцар Инфантино

Испания
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Чилаверт: Месси лучший в истории, а Марадона - швейцар Инфантино
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Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт не считает Диего Марадону ровней лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси лучший в истории. За ним, на мой вкус, идут Роналдо и Ромарио. Марадона не выиграл даже 1% от того, что выиграл Месси, поэтому Лионель лучше. К тому же, Диего все еще швейцар Инфантино", - цитирует парагвайца Marca со ссылкой на Radio Cooperativa.

Отметим, что 33-летний Месси за свою карьеру выиграл рекордные 6 Золотых мячей, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз - Примеру, но так и не добыл трофея с национальной сборной Аргентины.

Не так давно лучшим в истории Месси называли Христо Стоичков и Роберт Просинечки.

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В статье: Лионель Месси Диего Марадона Хосе Луис Чилаверт Сборная Аргентины
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