Ривалдо: Проблема Барселоны не в судейских решениях, а в качестве игры

Экс-капитан "Барселоны" Ривалдо считает, что каталонцам не нужно лишний раз говорить об решениях ВАР в матчах соперника, а вначале поднять качество игры.

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"Иногда у команд есть право быть не согласными с решениями ВАР, но, как по мне, Бартомеу не должен говорить, что идет уклон в сторону "Реала". Таким образом он просто пытается отвлечь СМИ от настоящих проблем клуба.

Главная проблема "Барселоны" - качество игры, а не решения арбитра. До паузы они были лидерами в чемпионате, а теперь отстают от "Реала" на четыре пункта. По моему мнению, такими заявлениями Бартомеу пытается оправдать себя перед фанатами и показать, что клуб противостоит трудностям", - заявил бразилец.

Ранее свое мнение о ВАР высказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.