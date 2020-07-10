Барселона не сможет рассчитывать на Артура и де Йонга в ближайшем матче

Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Вальядолида". Кике Сетьен объявил заявку на этот матч.

Точно не примут участие два полузащитника - Артур Мело и Френки де Йонг. Первый получил небольшое повреждение, а второй, несмотря на тренировки в общей группе, продолжает восстанавливаться. В строй вернулся Хуниор Фирпо.

Сейчас "Барселона" отстает от "Реала" на один пункт, однако у мадридского клуба игра в запасе.