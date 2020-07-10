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Барселона не сможет рассчитывать на Артура и де Йонга в ближайшем матче

Испания
(1 голосов)

Проблемы с центральной линией

Барселона не сможет рассчитывать на Артура и де Йонга в ближайшем матче
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Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Вальядолида". Кике Сетьен объявил заявку на этот матч.

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Точно не примут участие два полузащитника - Артур Мело и Френки де Йонг. Первый получил небольшое повреждение, а второй, несмотря на тренировки в общей группе, продолжает восстанавливаться. В строй вернулся Хуниор Фирпо.

Сейчас "Барселона" отстает от "Реала" на один пункт, однако у мадридского клуба игра в запасе.

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В статье: Барселона Френки де Йонг Артур Рамос
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
10.07.2020 в 19:34
Дивися на склад і Барселонівський стиль базується на русі перш за все м'яча! А хто з теперішнього складу дійсно розуміє хід гри та може віддати своєчасний пас... та ще не один? Мессі, в де-якій мірі Гризманн, а далі більш-менш вправні "бегунки" І цей провал менеджменту клубу не менш значущий, ніж вибір головного тренера. Тому і будь-який судівський чи інший фактор часом так згубно впливає на результати Барселони...
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