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Барселона не сможет рассчитывать на Артура и де Йонга в ближайшем матче
Проблемы с центральной линией
Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Вальядолида". Кике Сетьен объявил заявку на этот матч.
Точно не примут участие два полузащитника - Артур Мело и Френки де Йонг. Первый получил небольшое повреждение, а второй, несмотря на тренировки в общей группе, продолжает восстанавливаться. В строй вернулся Хуниор Фирпо.
Our squad for #ValladolidBarça! pic.twitter.com/gFFjDasWQ3— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 10, 2020
Сейчас "Барселона" отстает от "Реала" на один пункт, однако у мадридского клуба игра в запасе.
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
10.07.2020 в 19:34
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