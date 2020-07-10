  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Алавес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

В этом матче ожидается борьба Давида против Голиафа – явного и мощного фаворита против маленького аутсайдера. Но возможен ли сенсационный результат? "Реал" мчится к чемпионству, поэтому для него каждое зачетное очко важно. "Алавес" может вылететь, но положение команды не критично.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 35-го тура Ла Лиги благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 23:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...