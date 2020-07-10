Реал - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В этом матче ожидается борьба Давида против Голиафа – явного и мощного фаворита против маленького аутсайдера. Но возможен ли сенсационный результат? "Реал" мчится к чемпионству, поэтому для него каждое зачетное очко важно. "Алавес" может вылететь, но положение команды не критично.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 35-го тура Ла Лиги благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 23:00.

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