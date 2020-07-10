Испания
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Реал теряет Марсело до конца сезона
Но бразилец может сыграть в ЛЧ
Мадридский "Реал" официально объявил о травме бразильца Марсело. У него диагностировано повреждение большой приводящей мышцы.
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Испанские СМИ назвали вероятный срок восстановления - 20 дней. Он точно не сыграет в оставшихся матчах Ла Лиги, но у него будет шанс вернуться к играм Лиги Чемпионов. "Сливочных" ждет встреча с "Ман Сити".
Parte médico de Marcelo. #RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020
В текущем сезоне Марсело отыграл 23 матча, в которых отдал семь голевых. Его место займет Ферлан Менди.
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