Реал теряет Марсело до конца сезона

Мадридский "Реал" официально объявил о травме бразильца Марсело. У него диагностировано повреждение большой приводящей мышцы.

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Испанские СМИ назвали вероятный срок восстановления - 20 дней. Он точно не сыграет в оставшихся матчах Ла Лиги, но у него будет шанс вернуться к играм Лиги Чемпионов. "Сливочных" ждет встреча с "Ман Сити".

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020

В текущем сезоне Марсело отыграл 23 матча, в которых отдал семь голевых. Его место займет Ферлан Менди.