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Реал теряет Марсело до конца сезона

Испания
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Но бразилец может сыграть в ЛЧ

Реал теряет Марсело до конца сезона
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" официально объявил о травме бразильца Марсело. У него диагностировано повреждение большой приводящей мышцы.

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Испанские СМИ назвали вероятный срок восстановления - 20 дней. Он точно не сыграет в оставшихся матчах Ла Лиги, но у него будет шанс вернуться к играм Лиги Чемпионов. "Сливочных" ждет встреча с "Ман Сити".

В текущем сезоне Марсело отыграл 23 матча, в которых отдал семь голевых. Его место займет Ферлан Менди.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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