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Вальядолид - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Вальядолид - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вальядолид - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Далее – финишная прямая. В этом матче "Барса" попытается взять три очка и остаться в борьбе за чемпионство до самого финиша. Соперник непростой, но и не грозный. В своем лучшем состоянии "Барса" не заметила бы "Вальядолид", но сейчас возможно все, что угодно.

Матч 36-го тура состоится 11.07.2020 в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – по ссылке >>>.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 3". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 36-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Барселона"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada
  • Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
  • Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
  • Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вальядолид (Испания) Где смотреть футбол
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