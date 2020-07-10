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Вальядолид - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Далее – финишная прямая. В этом матче "Барса" попытается взять три очка и остаться в борьбе за чемпионство до самого финиша. Соперник непростой, но и не грозный. В своем лучшем состоянии "Барса" не заметила бы "Вальядолид", но сейчас возможно все, что угодно.
Матч 36-го тура состоится 11.07.2020 в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – по ссылке >>>.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 3". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 36-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Барселона"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada
- Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.