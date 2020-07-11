Реал – Алавес 2:0. Обзор матча

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" одолел "Алавес" (2:0).

Важнейшую победу на пути к титулу команде принес Карим Бензема, записав на свой счет гол и результативную передачу.

За три дура до финиша "Реал" имеет отрыв от "Барсы" в 4 очка. Мадридцам предстоит встретиться с "Гранадой", "Вильярреалом" и "Леганесом".

Реал – Алавес 2:0

Голы: Бензема (11, пен.) , Асенсио (51)