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Реал – Алавес 2:0. Обзор матча
Очередной шаг к титулу от "сливочных"
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" одолел "Алавес" (2:0).
Важнейшую победу на пути к титулу команде принес Карим Бензема, записав на свой счет гол и результативную передачу.
За три дура до финиша "Реал" имеет отрыв от "Барсы" в 4 очка. Мадридцам предстоит встретиться с "Гранадой", "Вильярреалом" и "Леганесом".
Реал – Алавес 2:0
Голы: Бензема (11, пен.) , Асенсио (51)
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 11:02
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Algrab (Костопiль)
11.07.2020 в 11:10
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