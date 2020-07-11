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Реал – Алавес 2:0. Обзор матча

Испания
(1 голосов)

Очередной шаг к титулу от "сливочных"

Реал – Алавес 2:0. Обзор матча
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" одолел "Алавес" (2:0).

Важнейшую победу на пути к титулу команде принес Карим Бензема, записав на свой счет гол и результативную передачу.

За три дура до финиша "Реал" имеет отрыв от "Барсы" в 4 очка. Мадридцам предстоит встретиться с "Гранадой", "Вильярреалом" и "Леганесом".

Реал – Алавес 2:0

Голы: Бензема (11, пен.) , Асенсио (51)

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В статье: Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 11:02
Чистейшая точка. Что там фанатику не нравится?
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Algrab (Костопiль)
11.07.2020 в 11:10
Просто людина вчасно не прийняла пігулки...
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