Герой футбольного дня. Карим Бензема

Быть лидером - это не размахивать руками и не пихать налево и направо. Это, прежде всего, брать на себя ответственность и давать результат.

То, как сыграл Карим Бензема в матче против "Алавеса" - это и есть подлинное лидерство. Именно француз подошел к точке в отсутствие штатного пенальтиста Рамоса и открыл счет в матче. А потом он же мастерски избежал офсайда и выкатил на пустые ворота Асенсио. 2:0 - и к чемпионству "Реалу" осталось сделать всего два шага.

Бензема наработал на него больше, чем кто-либо. Помнится, когда Криштиану Роналду покинул Мадрид, фанаты "Сливочных" переживали из-за вакуума, образовавшегося в нападении. Предполагалось, что его заполнит Гарет Бэйл; потом всплыли кандидатуры Эдена Азара, Луки Йовича, даже юного Винисиуса. Но только не Карима.

Француз долгие годы был в "Реале" вспомогательной силой, и, хотя на его счету свыше 200 голов за клуб, так его и воспринимали - как качественного помощника, но не главную звезду.

Текущий сезон стал ответом для всех скептиков - у Бензема 18 голов и 8 ассистов в чемпионате. Оба показателя - в тройке лучших в Примере. Для "Реала" же Карим и вовсе незаменим - без него банально некому забивать. Второй лучший бомбардир команды - центральный защитник Рамос.

Вдруг оказалось, что бомбардирское чутье Бензема - столь ярко выраженное в начале его карьеры в "Лионе" - никуда не пропало. Он все еще техничнее, умнее и опаснее 99% форвардов на этой планете. А то, что карьера француза прошла в некоторой тени - скажите на милость, а кто бы не попал в тень, находясь рядом с праймовым Криштиану?

В эру португальца Кариму пришлось адаптировать стиль - делать больше черновой работы, открывать зоны для партнера, много участвовать в подыгрыше. Это привело к снижению его личной результативности, зато Роналду бил рекорд за рекордом. И "Реал" регулярно брал трофеи.

Вообще принято считать, что центрфорвард - это всегда эгоист. Если так, то Бензема - наименее эгоистичный центр современного футбола. Лучшие годы карьеры он потратил не на набивание статистики, а на помощь команде. Неудивительно, что Зидан его так ценит - сложно представить, кто еще из топ-форвардов согласился бы на такое.

И, знаете, это очень правильно, что перед футбольной пенсией Карим получил долгожданную возможность блеснуть самому. Он столько лет этого ждал - и вот, наконец, именно он, Бензема, приводит "Реал" к титулу. Он мог делать это и раньше, но обстоятельства складывались иначе. И вот, наконец, звезды сошлись.

Красивая история. И она определенно заставит многих пересмотреть роль Карима в успехах "Сливочных" минувшего десятилетия.