Кандидат в президенты Барсы обещает назначить Хави вместо Сетьена

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави.

– Что вы думаете о Кике Сетьене?

– Он – нынешний тренер "Барселоны", и уже по этой причине он заслуживает уважения и поддержки. Он всегда нравился мне как тренер. Но правда такова, что он – не тот тренер, на которого мы можем рассчитывать в будущем.

– Если вы выиграете выборы, тренером станет Хави?

– Совершенно верно. Это правда, что Хави станет тренером "Барсы" тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом. Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех.

Если я буду иметь честь руководить "Барселоной", Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы, – заявил Фонт Ole.