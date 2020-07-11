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Кандидат в президенты Барсы обещает назначить Хави вместо Сетьена

Испания
(1 голосов)

Виктор Фонт озвучил свое видение

Кандидат в президенты Барсы обещает назначить Хави вместо Сетьена
Новина українською

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави.

– Что вы думаете о Кике Сетьене?

– Он – нынешний тренер "Барселоны", и уже по этой причине он заслуживает уважения и поддержки. Он всегда нравился мне как тренер. Но правда такова, что он – не тот тренер, на которого мы можем рассчитывать в будущем.

– Если вы выиграете выборы, тренером станет Хави?

– Совершенно верно. Это правда, что Хави станет тренером "Барсы" тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом. Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех.

Если я буду иметь честь руководить "Барселоной", Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы, – заявил Фонт Ole.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Кике Сетьен Виктор Фонт
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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2020 в 16:40
Главный урок, который извлекают из этой информации всякие васи - добрый полуднык и другие фанаты позорного Реала, это то, что ФК Барселона - это - демократия и цивилизация. Ведь в этом великом клубе регулярно проходят выборы президента клуба! А вот в Реал Мадрид... Все очень печально...И, хоть там и проходят выборы по расписанию, но все понимают, что их выборы - формальные, не настоящие.. ну, как у соседа Украины...Выборы с запугиванием кандидатов, требованием снять свою кандидатуру, выборы с фальсификациями и обнулением... Вобщем, высказывание - "рыба гниёт с головы!", это точное определение команды Реал Мадрид.
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Просто Квашин (Харьков)
11.07.2020 в 16:44
Не завидую вам геям...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2020 в 16:51
Все правильно... Вы геи - фанаты Реала, правильно и делаете, что не завидуете умным фанатам великой Барселоны...
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Просто Квашин (Харьков)
11.07.2020 в 17:38
Если вы умные, в чем сомневается весь мир, то готовтесь делать РЕАЛУ Чемпионский Коридор...
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2020 в 16:23
С такими трансферами...только Клопп или Аллегри спасет , Конте уже занят
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Хулио Тебенадо (Барселона)
11.07.2020 в 15:57
ЛАПОРТА - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.07.2020 в 16:00
Лапорта, Бартомеу і Росель - одна бандаале президентом стане Фонт. Інфа перевірена. От побачиш
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.07.2020 в 16:12
І будеш відсилати по 5євро в рік в фонд, щоб мати право вболівать за Барсу
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Хулио Тебенадо (Барселона)
11.07.2020 в 15:54
Агаа.. Значит они уже договорились...) Ну в таком случае ничего хорошего Барсу в будущем не ждёт. Ой, не нравится мне этот Фунт.. чувствую поменяют шило на мыло. А Хави будет очередным козлом отпущения, ведь тренер то он пока что никакой, по крайней мере уж не лучше опытных Вальверде с Сетьеном. Бедная Барса.. Ой вэй..
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