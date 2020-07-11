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Кандидат в президенты Барсы обещает назначить Хави вместо Сетьена
Виктор Фонт озвучил свое видение
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави.
– Что вы думаете о Кике Сетьене?
– Он – нынешний тренер "Барселоны", и уже по этой причине он заслуживает уважения и поддержки. Он всегда нравился мне как тренер. Но правда такова, что он – не тот тренер, на которого мы можем рассчитывать в будущем.
– Если вы выиграете выборы, тренером станет Хави?
– Совершенно верно. Это правда, что Хави станет тренером "Барсы" тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом. Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех.
Если я буду иметь честь руководить "Барселоной", Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы, – заявил Фонт Ole.