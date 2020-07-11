Примера. 36-й тур. Сельта проиграла Осасуне и осталась под угрозой вылета

"Осасуне" ничего не нужно? Памплонцы предпочли бы завершить чемпионат в топ-10 и именно над этой задачей работают. И все равно им, что есть команды, которым очки нужны гораздо больше. Например, "Сельта", которая еще бьется за сохранение прописки.

Галисийцы проявляют характер, но иногда его мало. Также нужно и мастерство. В сегодняшнем матче гости не уступали по рисунку игры сопернику так существенно, чтобы проиграть. По большому счету, это была ничейная игра. Впрочем, обменявшись голами в первой половине первого тайма, соперники не пришли к мирному итогу из-за активности Хосе Арнаиса на компенсированных ко второму тайму минутах. С левого фланга последовала подача, и Арнаис искусно конвертировал ее в гол мягким ударом головой – 2:1.

"Сельта" лишь на четыре очка опережает "Мальорку" с зоны вылета.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Сельта" 2:1

Голы: Энрик Галлего 23, Хосе Арнаис 90+1 - Сантьяго Мина 10

"Осасуна": Серхио Эррера, Давид Гарсия, Энрик Галлего, Факундо Ронкалья (Игнасио Видаль 67), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Дарко Брашанац (Хон Толлар Монкайола 84), Адриан Лопес (Хосе Арнаис 67), Аридане Эрнандес, Первис Эступинан, Роберто Торрес (Энрике Барха 85)

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо (Филип Брадарич 66), Яго Аспас, Рафинья Алькантара (Кевин Васкес 66), Лукас Оласа (Брайс Мендес 85), Хорхе Саенц (Нолито 46), Джозеф Айду, Сантьяго Мина (Хуан Эрнандес Гарсия 72)

Предупреждения: Аридане Эрнандес 3, Давид Гарсия 48 - Хорхе Саенц 19, Рафинья Алькантара 59