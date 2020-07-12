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Кике Сетьен: Мы делаем все возможное, но Реал выигрывает все матчи

Испания
(2 голосов)

Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал победу над "Вальядолидом"

Кике Сетьен: Мы делаем все возможное, но Реал выигрывает все матчи
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями после победы над "Вальядолидом" в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Спад в нашей игре в конце матча случился не по футбольным причинам, а из-за физики. Мы делаем все возможное, чтобы выступать еще лучше, но соперник в борьбе за чемпионство "Реал" выигрывает все матчи.

В конце матча была нервозность, но это связано с тем, что мы должны были забить больше голов в первой половине встречи. Мы ожидали, что "Вальядолид" сыграет в пять защитников, и мы сделали тоже самое, чтобы прижать их на флангах. И если бы они прикрыли Бускетса, мы могли бы выходить в атаку за счет одного из центральных защитников.

У нас хорошо получалась игра 30-35 минут, когда мы должны были сделать счет крупнее. Из-за усталости во втором тайме нам пришлось отступить и защищаться. Нам не удалось избежать всех опасных ситуаций, но мы минимизировали риск. После предыдущего матча не прошло даже 72 часов. Было жарко, поле высохло. У нас были игроки, которым не хватало свежести.

Гризманн испытал некоторый дискомфорт и попросил замену. Замена логична, потому что игрок провел пять игр подряд, и ему нужно было дать отдых. Замена Месси? Счет был очень скользким. Если бы счет был другим, отдых получили бы больше футболистов", – рассказал наставник каталонцев.

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В статье: Барселона Ла Лига Вальядолид (Испания) Кике Сетьен
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
12.07.2020 в 00:09
Вы сделали всё возможное трижды сыграв вничью.
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