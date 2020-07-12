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Вальядолид – Барселона 0:1. Обзор матча
Еще одна минимальная победа "блаугранас"
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" на выезде минимально одолела "Вальядолид" (0:1).
Единственный гол в поединке забил Артуро Видаль. Таким образом "блаугранас" сократили отставания от "Реала" до 1 очка (79 пунктов против 80), однако у "сливочных" имеется игра в запасе.
Вальядолид – Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15
Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) — Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике — Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)
Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду — Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль — Гризманн (Суарес, 46), Месси
Предупреждения: Алькарас, Кике — Ленгле, Бускетс