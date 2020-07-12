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Вальядолид – Барселона 0:1. Обзор матча

Испания
(1 голосов)

Еще одна минимальная победа "блаугранас"

Вальядолид – Барселона 0:1. Обзор матча
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Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" на выезде минимально одолела "Вальядолид" (0:1).

Единственный гол в поединке забил Артуро Видаль. Таким образом "блаугранас" сократили отставания от "Реала" до 1 очка (79 пунктов против 80), однако у "сливочных" имеется игра в запасе.

Вальядолид – Барселона 0:1

Голы: Видаль, 15

Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) — Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике — Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)

Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду — Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль — Гризманн (Суарес, 46), Месси

Предупреждения: Алькарас, Кике — Ленгле, Бускетс

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В статье: Барселона Вальядолид (Испания)
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