Сарагоса - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Две последние команды лиги "Овьедо" уже точно не достанут. Однако угроза вылета все еще давит на астурийцев, ведь "Луго" и "Нумансия" позади лишь на два и три очка соответственно. Это означает, что в каждом из трех заключительных матчей Сегунды команда Андрея Лунина должен бороться за очки. Даже на поле одного из фаворитов турнира.

Матч 40-го тура "Сарагоса" – "Овьедо" состоится 12-го июля 2020-го года в 22:45. Смотрим прямую онлайн видеотрансляцию игры с участием Андрея Лунина.