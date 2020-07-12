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Сарагоса - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Сарагоса - Овьедо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Две последние команды лиги "Овьедо" уже точно не достанут. Однако угроза вылета все еще давит на астурийцев, ведь "Луго" и "Нумансия" позади лишь на два и три очка соответственно. Это означает, что в каждом из трех заключительных матчей Сегунды команда Андрея Лунина должен бороться за очки. Даже на поле одного из фаворитов турнира.
Матч 40-го тура "Сарагоса" – "Овьедо" состоится 12-го июля 2020-го года в 22:45. Смотрим прямую онлайн видеотрансляцию игры с участием Андрея Лунина.
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