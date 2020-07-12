Гризманн повредил квадрицепс и выбыл на неопределенный срок

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн получил травму в матче с "Вальядолидом" (1:0), покинув поле после перерыва.

Сегодня утром француз прошел медобследование, которые выявило повреждение четырехглавой мышца правой ноги. О сроках восстановления не сообщается.

В этом сезоне Гризманн сыграл в 35 матчах Ла Лиги, записав на свой счет 9 голов и отдал 5 ассистов.