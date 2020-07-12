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Гризманн повредил квадрицепс и выбыл на неопределенный срок

Испания
(2 голосов)

Антуан не поможет "Барсе" в ближайших матчах

Гризманн повредил квадрицепс и выбыл на неопределенный срок
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Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн получил травму в матче с "Вальядолидом" (1:0), покинув поле после перерыва.

Сегодня утром француз прошел медобследование, которые выявило повреждение четырехглавой мышца правой ноги. О сроках восстановления не сообщается.

В этом сезоне Гризманн сыграл в 35 матчах Ла Лиги, записав на свой счет 9 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.07.2020 в 15:44
По внутрішнім барселонським слухам травма Грізману була нанесена в перерві матчу внаслідок очєрєдного конфлікту з Мессі, котрий був люто розгніваний нєлєпим промахом француза в стилі дворового футбола за інформацією з надійних джерел агент скривдженого футболіста і по совмєстітєльству його сестра в понеділок звернеться в прокуратуру для проведення розслідування та надання справедливої оцінки дій свірєпого карліка. Згідно з цими обставинами справу буде передано одному з кращих прокурорів Іспанії - Марті Сільві, котра має великий досвід в рослідуванні неправомірних дій футболістів Барселони
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