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Гризманн повредил квадрицепс и выбыл на неопределенный срок
Антуан не поможет "Барсе" в ближайших матчах
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн получил травму в матче с "Вальядолидом" (1:0), покинув поле после перерыва.
Сегодня утром француз прошел медобследование, которые выявило повреждение четырехглавой мышца правой ноги. О сроках восстановления не сообщается.
В этом сезоне Гризманн сыграл в 35 матчах Ла Лиги, записав на свой счет 9 голов и отдал 5 ассистов.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.07.2020 в 15:44
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