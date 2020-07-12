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Барса отказалась от идеи подписания Неймара

Испания
(1 голосов)

В нынешних условиях переход невозможен

Барса отказалась от идеи подписания Неймара
Новина українською

Нападающий Неймар почти гарантированно останется в "ПСЖ" на следующий сезон.

По информации Marca, "Барселона" отказалась от идеи приобретения 28-летнего бразильца летом.

Каталонцы теоретически могли осуществить трансфер до пандемии коронавируса, но финансовые потери сделали переход невозможным. В услугах Неймара также был заинтересован и мадридский "Реал", однако королевский клуб также отказался от крупных сделок на лето из-за нестабильной ситуации на рынке.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В статье: Неймар Барселона
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.07.2020 в 15:05
Можливо відсутність попиту нарешті знизить заоблачні ціни на переоцінених пітушків тіпа Неймара
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