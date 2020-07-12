Барса отказалась от идеи подписания Неймара

Нападающий Неймар почти гарантированно останется в "ПСЖ" на следующий сезон.

По информации Marca, "Барселона" отказалась от идеи приобретения 28-летнего бразильца летом.

Каталонцы теоретически могли осуществить трансфер до пандемии коронавируса, но финансовые потери сделали переход невозможным. В услугах Неймара также был заинтересован и мадридский "Реал", однако королевский клуб также отказался от крупных сделок на лето из-за нестабильной ситуации на рынке.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года.