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Хамес занят поисками нового клуба

Испания
(1 голосов)

Колумбиец летом покинет "Бернабеу"

Хамес занят поисками нового клуба
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Плеймейкер Хамес Родригес намерен уйти из "Реала" этим летом, сообщает El Pais.

29-летний колумбиец в настоящее ищет новый клуб, где продолжит карьеру. "Реал" не планирует особо препятствовать этому.

Прошлым летом Хамесом интересовались "Атлетико", "Наполи" и "Милан".

В этом сезоне футболист провел 8 матчей за "Реал" в Ла Лиге.

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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