Испания
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Хамес занят поисками нового клуба
Колумбиец летом покинет "Бернабеу"
Плеймейкер Хамес Родригес намерен уйти из "Реала" этим летом, сообщает El Pais.
29-летний колумбиец в настоящее ищет новый клуб, где продолжит карьеру. "Реал" не планирует особо препятствовать этому.
Прошлым летом Хамесом интересовались "Атлетико", "Наполи" и "Милан".
В этом сезоне футболист провел 8 матчей за "Реал" в Ла Лиге.
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