Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь

Бесспорно, вопрос сохранения прописки для "Эйбара" – уже только формальность, но с облегчением Мендилибар выдохнет только тогда, когда эти формальности будут урегулированы. А это может случиться уже сегодня вечером. Если "Мальорка" проигрывает "Севильи", то "Эйбар" станет недосягаемым для команд из зоны вылета.

Свою обязательную программу в матче 36-го тура "оружейники" выполнили уверенно. Это была игра, которую баски контролировали полностью – пусть не вводит в заблуждение огромное преимущество "Эспаньола" в плоскости владения мячом. Мяч был отдан сопернику сознательно. Голы пришли после двух пенальти, назначенных по формальным признакам игры рукой. Эду Экспозито сначала забил прямым ударом с одиннадцатиметровой отметки, а затем – добиванием после сейва опытного Диего Лопеса.

Болельщикам "Эспаньола" остается только развести руками. Их команда обречена.