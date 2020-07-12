Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь
Но вечером все может поменяться
Бесспорно, вопрос сохранения прописки для "Эйбара" – уже только формальность, но с облегчением Мендилибар выдохнет только тогда, когда эти формальности будут урегулированы. А это может случиться уже сегодня вечером. Если "Мальорка" проигрывает "Севильи", то "Эйбар" станет недосягаемым для команд из зоны вылета.
Свою обязательную программу в матче 36-го тура "оружейники" выполнили уверенно. Это была игра, которую баски контролировали полностью – пусть не вводит в заблуждение огромное преимущество "Эспаньола" в плоскости владения мячом. Мяч был отдан сопернику сознательно. Голы пришли после двух пенальти, назначенных по формальным признакам игры рукой. Эду Экспозито сначала забил прямым ударом с одиннадцатиметровой отметки, а затем – добиванием после сейва опытного Диего Лопеса.
Болельщикам "Эспаньола" остается только развести руками. Их команда обречена.
Барселона. Стадион" Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Эйбар" 0:2
Голы: Эду Экспозито 25 (пен.), Эду Экспозито 36
"Эспаньол": Диего Лопес, Хонатан Кальери, Оскар Мелендо (Ву Лей 73), Давид Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока (Серхи Дардер 85), Адриан Эмбарба (Нико Меламед 73), Виктор Кампузано (Рауль Де Томас 59), Виктор Гомес Переа
"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи, Эду Экспозито (Паулу Оливейра 90), Рафаэл Соареш, Папа Кули Диоп (Мигель Атьенза 90), Себастьян Кристофоро (Пабло де Бласис 77), Энрике Гарсия (Серхи Энрич 65), Альваро Техеро (Анайц Арбилья 76)
Предупреждения: Вила Дидак 52, Марк Рока 58 - Альваро Техеро 65, Серхи Энрич 76
Нереализованный пенальти: Эду Экспозито 36