  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь

Испания
(1 голосов)

Но вечером все может поменяться

Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бесспорно, вопрос сохранения прописки для "Эйбара" – уже только формальность, но с облегчением Мендилибар выдохнет только тогда, когда эти формальности будут урегулированы. А это может случиться уже сегодня вечером. Если "Мальорка" проигрывает "Севильи", то "Эйбар" станет недосягаемым для команд из зоны вылета.

Свою обязательную программу в матче 36-го тура "оружейники" выполнили уверенно. Это была игра, которую баски контролировали полностью – пусть не вводит в заблуждение огромное преимущество "Эспаньола" в плоскости владения мячом. Мяч был отдан сопернику сознательно. Голы пришли после двух пенальти, назначенных по формальным признакам игры рукой. Эду Экспозито сначала забил прямым ударом с одиннадцатиметровой отметки, а затем – добиванием после сейва опытного Диего Лопеса.

Болельщикам "Эспаньола" остается только развести руками. Их команда обречена.

Примера. 36-й тур. Эйбар одолел Эспаньол, но еще не гарантировал себе спокойную жизнь - изображение 1

Барселона. Стадион" Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Эйбар" 0:2
Голы: Эду Экспозито 25 (пен.), Эду Экспозито 36

"Эспаньол": Диего Лопес, Хонатан Кальери, Оскар Мелендо (Ву Лей 73), Давид Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока (Серхи Дардер 85), Адриан Эмбарба (Нико Меламед 73), Виктор Кампузано (Рауль Де Томас 59), Виктор Гомес Переа

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи, Эду Экспозито (Паулу Оливейра 90), Рафаэл Соареш, Папа Кули Диоп (Мигель Атьенза 90), Себастьян Кристофоро (Пабло де Бласис 77), Энрике Гарсия (Серхи Энрич 65), Альваро Техеро (Анайц Арбилья 76)

Предупреждения: Вила Дидак 52, Марк Рока 58 - Альваро Техеро 65, Серхи Энрич 76
Нереализованный пенальти: Эду Экспозито 36

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Мальорка (Испания) Леванте (Валенсия) Осасуна (Памплона) Севилья (Испания) Леганес Эйбар Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...