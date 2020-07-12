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Зидан о критике: Реал - это Реал. Самый важный клуб в истории
Наставник "сливочных" прокомментировал критику со стороны СМИ
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на критику "сливочных".
- "Реал" хорошо играет?
- Меня не беспокоит, что об этом говорят. У каждого есть свое мнение, наша обязанность - показывать в каждом матче, что мы хороши. Каждый может высказать свое мнение, и "Реал" - это "Реал". Самый важный клуб в истории.
- Будет ли справедливо, если "Барса" выиграет Ла Лигу?
- Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу, - заявил француз.
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Источник:Marca
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
12.07.2020 в 17:07
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Krivbass6 (Кривой Рог)
12.07.2020 в 16:46
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