Зидан о критике: Реал - это Реал. Самый важный клуб в истории

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на критику "сливочных".

- "Реал" хорошо играет?

- Меня не беспокоит, что об этом говорят. У каждого есть свое мнение, наша обязанность - показывать в каждом матче, что мы хороши. Каждый может высказать свое мнение, и "Реал" - это "Реал". Самый важный клуб в истории.

- Будет ли справедливо, если "Барса" выиграет Ла Лигу?

- Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу, - заявил француз.