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Зидан о критике: Реал - это Реал. Самый важный клуб в истории

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" прокомментировал критику со стороны СМИ

Зидан о критике: Реал - это Реал. Самый важный клуб в истории
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на критику "сливочных".

- "Реал" хорошо играет?

- Меня не беспокоит, что об этом говорят. У каждого есть свое мнение, наша обязанность - показывать в каждом матче, что мы хороши. Каждый может высказать свое мнение, и "Реал" - это "Реал". Самый важный клуб в истории.

- Будет ли справедливо, если "Барса" выиграет Ла Лигу?

- Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу, - заявил француз.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
12.07.2020 в 17:07
...А будет ли тогда справедливо, если Барса выиграет Ла Лигу, ведь Реал самый важный клуб мира?.. Хотел было задать именно такой вопрос журналист Зидану, но не задал. А почему? Ведь Реал САМЫЙ ВАЖНЫЙ клуб мира!
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Krivbass6 (Кривой Рог)
12.07.2020 в 16:46
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