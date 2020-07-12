Зидан: Хамес важен, и он наш игрок. Поздравляю его с днем рождения

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет атакующего полузащитник мадридцев Хамеса Родригеса.

- Все идет к концу пути Хамеса в "Реале"?

- Он важен, и он наш игрок. Сегодня ему исполняется 29 лет, и я поздравляю его с днем рождения. Правда, что некоторые играют больше, чем другие, но я не собираюсь игнорировать никого из моих игроков. Каждый вносит вклад в команду. Каждый игрок, который у меня есть, полезен для меня, - сказал Зидан.

В текущем сезоне чемпионата Испании колумбиец принял участие всего лишь в 8 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.