  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан: Хамес важен, и он наш игрок. Поздравляю его с днем рождения
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан: Хамес важен, и он наш игрок. Поздравляю его с днем рождения

Испания
(1 голосов)

Француз заявил, что не собирается игнорировать никого из своих игроков

Зидан: Хамес важен, и он наш игрок. Поздравляю его с днем рождения
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет атакующего полузащитник мадридцев Хамеса Родригеса.

- Все идет к концу пути Хамеса в "Реале"?

- Он важен, и он наш игрок. Сегодня ему исполняется 29 лет, и я поздравляю его с днем рождения. Правда, что некоторые играют больше, чем другие, но я не собираюсь игнорировать никого из моих игроков. Каждый вносит вклад в команду. Каждый игрок, который у меня есть, полезен для меня, - сказал Зидан.

В текущем сезоне чемпионата Испании колумбиец принял участие всего лишь в 8 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo51
12.07.2020 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...