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Бартомеу – про назначение Хави, финиш Месси и переговоры Барселоны с Лаутаро Мартинесом
Каталонские инфоповоды
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал потенциальное назначение Хави на пост тренера, завершение карьеры Лионелем Месси и ситуацию вокруг перехода Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб из миланского "Интера". Цитирует босса "сине-гранатовых" Goal.com со ссылкой на TV3.
"Рано или поздно Хави станет тренером команды, но сейчас мы не ищем наставника и работаем с Сетьеном. У нас был очень нетипичный сезон, мы будем играть даже в августе. Если мы обыграем "Наполи", то поедем в Лиссабон. Мы хотим следовать контракту с Кике".
"Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от того, что мы видели раньше. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем. Лаутаро? Переговоры приостановлены. Сейчас происходит оценка ситуации, мы подождем финиша сезона".
"Мы продолжаем переговоры с Месси. Лионель хочет завершить свою карьеру в Каталонии. "Барселона" обязательно возобновит контракт, я не сомневаюсь, что он останется".