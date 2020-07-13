Бартомеу – про назначение Хави, финиш Месси и переговоры Барселоны с Лаутаро Мартинесом

А что здесь не понятного? Хави придёт сразу, как уйдёт Бартомеу. Лучший футболист мира - Лео Месси с Барсой навсегда. Лаутаро Мартинес уже стОит не 111 миллионов, а на 21 "лимон" меньше. И правильно делает Барса, что не спешит. Время есть.. Что касается ВАР и помощи Реалу, то об этом в Испании говорят все СМИ. В том числе Эль Периодико...Издание не спортивное, а политическое... Там вообще, сказали, что ВАР - это правильно и хорошо, а вся проблема в людях, которые используют ВАР в одну сторону...А также, вывели формулу к следующему чемпионату - все матчи Ла Лиги должны судить иностранные, не испанские арбитры... Представляю, в какой истерике после прочтения этого, Флорентино Перес..