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Бартомеу – про назначение Хави, финиш Месси и переговоры Барселоны с Лаутаро Мартинесом

Испания
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Каталонские инфоповоды

Бартомеу – про назначение Хави, финиш Месси и переговоры Барселоны с Лаутаро Мартинесом
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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал потенциальное назначение Хави на пост тренера, завершение карьеры Лионелем Месси и ситуацию вокруг перехода Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб из миланского "Интера". Цитирует босса "сине-гранатовых" Goal.com со ссылкой на TV3.

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"Рано или поздно Хави станет тренером команды, но сейчас мы не ищем наставника и работаем с Сетьеном. У нас был очень нетипичный сезон, мы будем играть даже в августе. Если мы обыграем "Наполи", то поедем в Лиссабон. Мы хотим следовать контракту с Кике".

"Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от того, что мы видели раньше. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем. Лаутаро? Переговоры приостановлены. Сейчас происходит оценка ситуации, мы подождем финиша сезона".

"Мы продолжаем переговоры с Месси. Лионель хочет завершить свою карьеру в Каталонии. "Барселона" обязательно возобновит контракт, я не сомневаюсь, что он останется".

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В статье: Лионель Месси Хави Эрнандес Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.07.2020 в 12:27
А что здесь не понятного? Хави придёт сразу, как уйдёт Бартомеу. Лучший футболист мира - Лео Месси с Барсой навсегда. Лаутаро Мартинес уже стОит не 111 миллионов, а на 21 "лимон" меньше. И правильно делает Барса, что не спешит. Время есть.. Что касается ВАР и помощи Реалу, то об этом в Испании говорят все СМИ. В том числе Эль Периодико...Издание не спортивное, а политическое... Там вообще, сказали, что ВАР - это правильно и хорошо, а вся проблема в людях, которые используют ВАР в одну сторону...А также, вывели формулу к следующему чемпионату - все матчи Ла Лиги должны судить иностранные, не испанские арбитры... Представляю, в какой истерике после прочтения этого, Флорентино Перес..
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