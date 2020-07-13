Гранада - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Последний матч перед финишной лентой. И едва ли не последний шанс для болельщиков "Барселоны" дождаться первой из двух нужных потерь очков мадридским "Реалом". Команда Зидана сыграет на поле "Гранады", и этот матч имеет колоссальное значение в борьбе за чемпионство.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> .

Начало – 13.07.2020 в 23:00. Здесь же смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGO.

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