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Гранада - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Гранада - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Гранада - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Последний матч перед финишной лентой. И едва ли не последний шанс для болельщиков "Барселоны" дождаться первой из двух нужных потерь очков мадридским "Реалом". Команда Зидана сыграет на поле "Гранады", и этот матч имеет колоссальное значение в борьбе за чемпионство.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> .

Начало – 13.07.2020 в 23:00. Здесь же смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Гранада (Испания)
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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
13.07.2020 в 12:05
чергові пенальті для реала,що там дивитися,не пригадую,коли реал так явно і демонстративно,просто нагло тягнули в чемпіони,в лч купити виграш перес зможе ще не скоро,переключився на місцеву першість,але щоб так свавільно...
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