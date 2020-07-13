Новичок Примеры анонсировал трансфер Альваро Негредо

Центрфорвард Альваро Негредо с нового сезона будет защищать цвета "Кадиса". Об этом президент клуба Мануэль Вискайно рассказал в эфире Cadena Cope.

Детали сделки пока не раскрыты, но, похоже, ветеран переберется в "Кадис" как свободный агент - его контракт с "Аль-Насром" заканчивается этим летом.

34-летний Негредо выступал в ОАЭ с 2018-го и забил 26 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Лучшие годы Альваро провел в "Севилье" (2009-13), "Ман Сити" (2013-15) и "Валенсии" (2015-17). Суммарно на его счету 111 голов в 264 матчах в Примере.

Кадис вчера гарантировал себе путевку в Примеру, где не выступал целых 14 лет.