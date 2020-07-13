  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Новичок Примеры анонсировал трансфер Альваро Негредо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Примеры анонсировал трансфер Альваро Негредо

Испания
(2 голосов)

Бывший форвард "Ман Сити" возвращается в Испанию

Новичок Примеры анонсировал трансфер Альваро Негредо
Новина українською

Центрфорвард Альваро Негредо с нового сезона будет защищать цвета "Кадиса". Об этом президент клуба Мануэль Вискайно рассказал в эфире Cadena Cope.

Детали сделки пока не раскрыты, но, похоже, ветеран переберется в "Кадис" как свободный агент - его контракт с "Аль-Насром" заканчивается этим летом.

34-летний Негредо выступал в ОАЭ с 2018-го и забил 26 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Лучшие годы Альваро провел в "Севилье" (2009-13), "Ман Сити" (2013-15) и "Валенсии" (2015-17). Суммарно на его счету 111 голов в 264 матчах в Примере.

Кадис вчера гарантировал себе путевку в Примеру, где не выступал целых 14 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альваро Негредо трансферы Аль-Наср Кадис
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.07.2020 в 14:39
Ну что ж, Добро пожаловать Кадис в Примеру! И форма у команды проукраинская и, как-будто, Кадис, не сателлит Мадрида... Да и город очень красивый... Если снимут к тому времени карантин, буду в Кадисе в октябре - ноябре...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...