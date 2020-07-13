Бартомеу: Мы уже выиграли Ла Лигу 8 раз за последние 11 лет

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.

"Шансы в Ла Лиге есть всегда. Наши игроки не сдаются. Нужно бороться до самого конца, что и делают наши футболисты. Боевой дух - это самое главное. Мы уже выиграли Ла Лигу 8 раз за последние 11 лет. Это историческое достижение", - сказал Бартомеу.