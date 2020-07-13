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Бартомеу: Мы уже выиграли Ла Лигу 8 раз за последние 11 лет
Президент "сине-гранатовых" верит в победу в чемпионате
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.
"Шансы в Ла Лиге есть всегда. Наши игроки не сдаются. Нужно бороться до самого конца, что и делают наши футболисты. Боевой дух - это самое главное. Мы уже выиграли Ла Лигу 8 раз за последние 11 лет. Это историческое достижение", - сказал Бартомеу.
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Источник:Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
13.07.2020 в 15:41
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Инспектор ( )
13.07.2020 в 15:27
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