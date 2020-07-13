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Президент Ла Лиги о деле Ман Сити: CAS не соответствует стандартам арбитража

Испания
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Хавьер Тебас сомневается в компетентности CAS

Президент Ла Лиги о деле Ман Сити: CAS не соответствует стандартам арбитража
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался насчет решения CAS по делу "Манчестер Сити".

"Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария - страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам", - сказал Тебас.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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В статье: CAS Манчестер Сити (Англия) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
BBC
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