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Дешам не переживает из-за тяжелого старта Гризманна в Барселоне

Испания
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Дешам не переживает из-за тяжелого старта Гризманна в Барселоне
UA-Футбол
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал тяжелый старт Антуана Гризманна в "Барселоне".

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"Если честно, меня не очень беспокоит его ситуация. Я прекрасно знаю возможности Антуана и никогда в нем не сомневался. У многих футболистов тяжело складывается первый год в клубе, но у Гризманна есть характер и он справится", - заявил Дешам.

Отметим, что из-за травмы Антуан уже не сыграет в этом сезоне.

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В статье: Дидье Дешам Антуан Гризманн Барселона
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