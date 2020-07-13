Дешам не переживает из-за тяжелого старта Гризманна в Барселоне

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал тяжелый старт Антуана Гризманна в "Барселоне".

"Если честно, меня не очень беспокоит его ситуация. Я прекрасно знаю возможности Антуана и никогда в нем не сомневался. У многих футболистов тяжело складывается первый год в клубе, но у Гризманна есть характер и он справится", - заявил Дешам.

Отметим, что из-за травмы Антуан уже не сыграет в этом сезоне.