Новый тренер Бетиса обещает, что клуб будет играть в привлекательный футбол

Сегодня "Бетис" официально представил Мануэля Пеллегрини в качестве нового наставника клуба. Чилиец уверяет, что будет строить в Севильи привлекательную команду.

"Бетис" должен играть в красивый футбол, но главное - побеждать. Делать это можно разными способами. Мои команды всегда играли в схожий футбол и многим зрителям это нравилось.

Клуб не будет играть только ради минимальных побед. У "Бетиса" хороший состав и мы попытаемся сделать настоящую команду", - заявил Пеллегрини.

В текущем сезоне "зелено-белые" занимают 13-е место.