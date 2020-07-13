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Новый тренер Бетиса обещает, что клуб будет играть в привлекательный футбол

Испания
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Раньше он обещал это в Лондоне

Новый тренер Бетиса обещает, что клуб будет играть в привлекательный футбол
UA-Футбол
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Сегодня "Бетис" официально представил Мануэля Пеллегрини в качестве нового наставника клуба. Чилиец уверяет, что будет строить в Севильи привлекательную команду.

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"Бетис" должен играть в красивый футбол, но главное - побеждать. Делать это можно разными способами. Мои команды всегда играли в схожий футбол и многим зрителям это нравилось.

Клуб не будет играть только ради минимальных побед. У "Бетиса" хороший состав и мы попытаемся сделать настоящую команду", - заявил Пеллегрини.

В текущем сезоне "зелено-белые" занимают 13-е место.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья)
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