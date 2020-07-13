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Новый тренер Бетиса обещает, что клуб будет играть в привлекательный футбол
Раньше он обещал это в Лондоне
Сегодня "Бетис" официально представил Мануэля Пеллегрини в качестве нового наставника клуба. Чилиец уверяет, что будет строить в Севильи привлекательную команду.
"Бетис" должен играть в красивый футбол, но главное - побеждать. Делать это можно разными способами. Мои команды всегда играли в схожий футбол и многим зрителям это нравилось.
Клуб не будет играть только ради минимальных побед. У "Бетиса" хороший состав и мы попытаемся сделать настоящую команду", - заявил Пеллегрини.
???????????????? pic.twitter.com/zOAas6LH8A— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 13, 2020
В текущем сезоне "зелено-белые" занимают 13-е место.