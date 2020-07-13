Примера. 36-й тур. Неожиданное прозрение Реал Сосьедада, важная ничья для Алавеса

После карантина "Реал Сосьедад" вымучил только одну победу над кризисным "Эспаньолом", поэтому такого результата в противостоянии с "Вильярреалом" мало кто ожидал. Баски предложили "субмарине" агрессивный и рациональный футбол: с одиннадцати ударов шесть попали в створ, из них два были результативными.

Примечательно, что первый гол сделал игрок, вышедший на замену: Мартин Эдегор подал от углового флажка, а Виллиан Жозе точно пробил головой. Дальше уже было психологически легче, хотя неправильно говорить, что произошел переворот в игре. Просто-таки баски и во второй раз использовали угловой: Льоренте замкнул дальнюю штангу после подачи Оярсабаля.

Все, что смог "Вильярреал" – гол от Санти Касорлы. Но этого было мало даже для ничьей, не говоря уже о большем. А в этом матче "подводных" удовлетворяла только победа. Только она оставляла команде теоретические шансы в борьбе за Лигу чемпионов. Теперь этих шансов нет и "Вильярреал" сконцентрируется на защите пятой позиции. Важно пробиться в групповой этап Лиги Европы без квалификации.