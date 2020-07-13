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Примера. 36-й тур. Неожиданное прозрение Реал Сосьедада, важная ничья для Алавеса
Развязка близко
После карантина "Реал Сосьедад" вымучил только одну победу над кризисным "Эспаньолом", поэтому такого результата в противостоянии с "Вильярреалом" мало кто ожидал. Баски предложили "субмарине" агрессивный и рациональный футбол: с одиннадцати ударов шесть попали в створ, из них два были результативными.
Примечательно, что первый гол сделал игрок, вышедший на замену: Мартин Эдегор подал от углового флажка, а Виллиан Жозе точно пробил головой. Дальше уже было психологически легче, хотя неправильно говорить, что произошел переворот в игре. Просто-таки баски и во второй раз использовали угловой: Льоренте замкнул дальнюю штангу после подачи Оярсабаля.
Все, что смог "Вильярреал" – гол от Санти Касорлы. Но этого было мало даже для ничьей, не говоря уже о большем. А в этом матче "подводных" удовлетворяла только победа. Только она оставляла команде теоретические шансы в борьбе за Лигу чемпионов. Теперь этих шансов нет и "Вильярреал" сконцентрируется на защите пятой позиции. Важно пробиться в групповой этап Лиги Европы без квалификации.
Вильярреаль. Стадион "Мадригал"
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 1:2
Голы: Санти Касорла 85 - Виллиан Жозе 61, Диего Льоренте 75
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Мануэль Тригерос (Алекс Баена 76), Альберто Морено, Санти Касорла, Андре-Франк Ангисса, Рубен Пенья, Хави Онтиверос (Марио Гаспар 89), Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Самуэль Чуквезе 46), Мойсес Гомес (Бруно Сориано 62)
"Реал Сосьедад": Мигель Анхель Мойя, Диего Льоренте, Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 46), Начо Монреаль (Айен Муньос 86), Мартин Эдегор (Игор Субельдия 65), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Кристиан Португес 53), Мартин Субименди
Предупреждения: Хави Онтиверос 35, Мануэль Тригерос 36 - Микель Мерино 2, Робен Ле Норман 70
Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Хетафе" 0:0
"Алавес": Роберто Хименес, Родриго Эли, Виктор Лагуардия, Лукас Перес (Борха Сайнс 89), Хоселу, Эдгар Мендес, Адриан Марин, Томас Пина (Виктор Камараса 81), Ману, Оливер Берк (Паулиньо де ла Фуэнте 74), Мартин Падилья (Альберто Родригес 89)
"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако (Флоран Пулоло 90+7), Хайме Мата (Файчал Файр 90+7), Марк Кукурелла Сасета (Амат Дьедиу 90+2), Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Хорхе Молина, Неманья Максимович, Давид Хасон (Уго Дуро 83), Давид Тимор
Предупреждения: Мартин Падилья 21, Ману 56, Виктор Лагуардия 75, Родриго Эли 82 - Марк Кукурелла Сасета 12, Хайме Мата 35