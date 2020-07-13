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Определились четыре команды, которые будут представлять Испанию в ЛЧ
Одно изменение с прошлого сезона
Минус одна интрига в чемпионате Испании. "Вильярреал" проиграл сегодня "Реал Сосьедаду" и потерял шанс занять четвертое место.
Четвертое место точно займет "Севилья". Также в групповом этапе Лиги Чемпионов от Испании сыграют "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Будет шанс попасть в самый престижный турнир и у "Хетафе", но только в случае победы в Лиге Европы.
▶️ ???????????????????? ???????????????????????? ????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 13, 2020
¡Hola de nuevo, @LigadeCampeones! ????#WeareSevilla #UCL pic.twitter.com/Q9VFHkgO1u
Главная интрига сейчас в Ла Лиге - кто станет чемпионом. "Реал" опрежеает "Барселону".