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Определились четыре команды, которые будут представлять Испанию в ЛЧ

Испания
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Одно изменение с прошлого сезона

Определились четыре команды, которые будут представлять Испанию в ЛЧ
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Минус одна интрига в чемпионате Испании. "Вильярреал" проиграл сегодня "Реал Сосьедаду" и потерял шанс занять четвертое место.

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Четвертое место точно займет "Севилья". Также в групповом этапе Лиги Чемпионов от Испании сыграют "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Будет шанс попасть в самый престижный турнир и у "Хетафе", но только в случае победы в Лиге Европы.

Главная интрига сейчас в Ла Лиге - кто станет чемпионом. "Реал" опрежеает "Барселону".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Севилья
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