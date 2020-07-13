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Севилья выкупит Сусо за 20 млн евро. Теперь выбора не осталось

Испания
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Сработала опция, прописанная в соглашении об аренде

Севилья выкупит Сусо за 20 млн евро. Теперь выбора не осталось
Новина українською

"Севилья" теперь обязана выкупить у "Милана" правого вингера Сусо за 20 млн евро, сообщает Marca.

Испанец перебрался на "Писхуан" в январе на правах аренды с опцией обязательного выкупа в том случае, если "Нервион" по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов.

Это условие было выполнено сегодня - после победы "Реал Сосьедада" над "Вильярреалом" (2:1) "Севилья" стала недосягаемой для всех преследователей ТОП-4.

26-летний Сусо сыграл в текущей Примере 15 матчей и, мягко говоря, не впечатлил - на его счету только 1 гол и 1 результативная передача.

Ранее вингер выступал за "Альмерию", "Ливерпуль", "Дженоа", но только в "Милане" добился значительных успехов.

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В статье: трансферы Севилья Сусо Милан
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