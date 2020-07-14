Примера. 36-й тур. Гранада - Реал 1:2. К чемпионству с не чемпионской игрой

"Гранаду" называли достойным для "Реала" соперником. Соперником, в матче с которым мадридцы могут потерять очки. Все – из-за смелого и беззаботного стиля игры "насридов", однако бросался в глаза и другой нюанс. Статистика личных встреч. Последние девять матчей "Гранада" "Реалу" проиграла, четыре из них – с крупным счетом, еще в одном поединке серии был счет 4:2. Как ни крути, а "Гранада" – удобный оппонент для "сливочных".

Команду Зидана вперед гнала еще и огромная мотивация. Еще несколько матчей, несколько побед – и чемпионский титул найдет своих героев. Фундамент победы над "Гранадой" был заложен еще в первом тайме, когда сначала Ферлан Менди завершил проход левым флангом хитрым ударом под перекладину с острого угла, а затем Карим Бензема, избежав офсайда в момент передачи Модрича, ловко разобрался с защитниками благодаря индивидуальному мастерству.

Еще были удары по воротам от того же Бензема, Иско, Модрича и Карвахаля, но разгром – это не стиль посткарантинного Мадрида. Поэтому до перерыва были забиты лишь два мяча. В одном из эпизодов, правда, близкой к успеху была "Гранада", но Куртуа вытащил мяч из-под стойки после удара Дуарте.

Куртуа близок к завоеванию трофея Саморы, но сегодняшний матч, все же, не войдет в его резюме как образцовый. На 50-й минуте Каземиро потерял мяч в центральном круге, Янгел Эррера разрезной передачей вывел на удар Дарвина Мачиса, а колумбиец поразил самое уязвимое место бельгийского голкипера: зону между ногами. 1:2.

"Гранада" вдохновилась этим голом и атаковала дальше. "Реал" же выглядел привычно для себя – нерасторопно, несуетливо, неагрессивно. Это был бы идеальный стиль для игры с преимуществом в два мяча или больше, но на табло высвечивался шаткий гандикап. И он мог потерпеть крах в любой момент. Например, когда хозяева заработали опасный штрафной у боковой линии штрафной площади. Но розыгрыш провалился.

Зато не провалилась массированная атака с ударами Антонио Кортеса и Рамона Азиза. Общими сверхусилиями отбились Тибо Куртуа с Серхио Рамосом. "Гранада" уже даже превосходила "Реал" по количеству голевых моментов, но класса забить так и не хватило. Победа без пяти минут чемпиона не с чемпионской игрой.

"Реал" уже ничто не остановит. Следующий тур может стать определяющим.

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Реал" 1:2

Голы: Дарвин Мачис 50 - Ферлан Менди 10, Карим Бензема 16

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Анхель Монторо 55), Герман Санчес, Дарвин Мачис (Исмаил Кейбаши 84), Рамон Азиз, Федерико Вико (Ян Брис Этеки 75), Виктор Диас (Антонио Пуэртас 46), Жил Диаш, Янгел Эррера (Антонио Кортес 75), Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Марко Асенсио 64), Лука Модрич, Иско (Родриго Силва 63), Ферлан Менди

Предупреждения: Домингуш Дуарте 46, Жил Диаш 58 - Ферлан Менди 17, Тибо Куртуа 90+3