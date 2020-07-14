Для Гризманна такое - впервые в карьере. Известны детали повреждения игрока Барселоны

Повреждение квадрицепса, которое получил игрок "Барселоны" Антуан Гризманн, стало первой мышечной травмой в его карьере.

За 5 сезонов в "Атлетико", который известен своим атлетическим стилем игры, Гризманн пропустил лишь один матч из-за незначительного дискомфорта. В других играх он всегда был готов выходить на поле.

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Как пишет As, травма ставит под вопрос целесообразность такого типа тренировок, который используют в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что игроки клуба недовольны работой медицинского штаба. Полузащитник Фрэнки де Йонг угрожал уехать на лечение в Нидерланды, потому что специалисты "Барселоны" изначально неправильно поставили ему диагноз.