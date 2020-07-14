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Для Гризманна такое - впервые в карьере. Известны детали повреждения игрока Барселоны

Испания
(1 голосов)

Игроки недовольны работой медиков

Для Гризманна такое - впервые в карьере. Известны детали повреждения игрока Барселоны
Новина українською

Повреждение квадрицепса, которое получил игрок "Барселоны" Антуан Гризманн, стало первой мышечной травмой в его карьере.

За 5 сезонов в "Атлетико", который известен своим атлетическим стилем игры, Гризманн пропустил лишь один матч из-за незначительного дискомфорта. В других играх он всегда был готов выходить на поле.

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Как пишет As, травма ставит под вопрос целесообразность такого типа тренировок, который используют в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что игроки клуба недовольны работой медицинского штаба. Полузащитник Фрэнки де Йонг угрожал уехать на лечение в Нидерланды, потому что специалисты "Барселоны" изначально неправильно поставили ему диагноз.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона травма Френки де Йонг
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2020 в 12:19
Информация о том, что игроки высказываются о работе медиков ФК Барселона, не соответствует действительности. В отличии от Реала, в великой Барселоне есть корпоративная этика. И по умолчанию, не может быть в принципе, что кто-то выносит подобную инфу из клуба... А, если рассматривать сравнительными характеристиками, то игроки Реала за последние 2-3 года были в лазарете в два раза больше времени, чем игроки великой Барселоны. Один только хрустальный Бейл на пару с Азаром чего стОят...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.07.2020 в 10:55
Дожились. В Барсе уже дело врачей заводят...
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