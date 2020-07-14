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СМИ: Реал готов расторгнуть контракт с Бэйлом и отпустить валлийца бесплатно

Испания
(2 голосов)

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СМИ: Реал готов расторгнуть контракт с Бэйлом и отпустить валлийца бесплатно
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть столицу Испании. По информации интернет-портала ABC, "меренги" готовы расторгнуть трудовой договор с 30-летним валлийским исполнителем, выплатив ему оклад за те 2 года, которые по-прежнему связывают игрока с клубом.

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Отмечается, что отношения между Зиданом и Бэйлом остаются напряженными. Став свободным агентом, Гарет сможет избавиться от роли запасного.

В последний раз валлиец вышел на поле в составе "Реала" 24 июня (победа над "Мальоркой" со счетом 2:0). Затем футболист оставался на скамейке 5 раз. В текущей кампании Бэйл сыграл за "Реал" в 16 матчах чемпионата Испании (2 гола и 2 результативных передачи).

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
ABC

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 13:42
Если зарплату за 2 годом получит - то почему бы не уйти
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