СМИ: Реал готов расторгнуть контракт с Бэйлом и отпустить валлийца бесплатно

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть столицу Испании. По информации интернет-портала ABC, "меренги" готовы расторгнуть трудовой договор с 30-летним валлийским исполнителем, выплатив ему оклад за те 2 года, которые по-прежнему связывают игрока с клубом.

Отмечается, что отношения между Зиданом и Бэйлом остаются напряженными. Став свободным агентом, Гарет сможет избавиться от роли запасного.

В последний раз валлиец вышел на поле в составе "Реала" 24 июня (победа над "Мальоркой" со счетом 2:0). Затем футболист оставался на скамейке 5 раз. В текущей кампании Бэйл сыграл за "Реал" в 16 матчах чемпионата Испании (2 гола и 2 результативных передачи).

