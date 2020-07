Вдохновлена золотой эрой клуба: Барселона представила новую форму на следующий сезон

Пресс-служба каталонской "Барселоны" поделилась фотографиями футболистов команды в обновленной форме, в которой игроки испанского гранда будут выходить на поле в следующем сезоне. В презентации приняли участие Лионель Месси, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн и Жерар Пике.

Отмечается, что дизайн футболки вдохновлен 1920-ми годами – данный период считается первой золотой эрой каталонцев.

Любой фанат сможет приобрести игровую майку за 140 евро в интернет-магазине "сине-гранатовых". Фанатская футболка будет стоить от 60 до 90 евро. Техническим партнером "Барселоны" осталась американская компания Nike.

???? Our new first kit 20/21 ????#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg