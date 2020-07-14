  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вдохновлена золотой эрой клуба: Барселона представила новую форму на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вдохновлена золотой эрой клуба: Барселона представила новую форму на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

Смотрится отлично!

Вдохновлена золотой эрой клуба: Барселона представила новую форму на следующий сезон
Новина українською

Пресс-служба каталонской "Барселоны" поделилась фотографиями футболистов команды в обновленной форме, в которой игроки испанского гранда будут выходить на поле в следующем сезоне. В презентации приняли участие Лионель Месси, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн и Жерар Пике.

Читайте такжеПрезидент Барсы: Был принят целый ряд судейских решений в пользу одного из наших соперников

Отмечается, что дизайн футболки вдохновлен 1920-ми годами – данный период считается первой золотой эрой каталонцев.

Любой фанат сможет приобрести игровую майку за 140 евро в интернет-магазине "сине-гранатовых". Фанатская футболка будет стоить от 60 до 90 евро. Техническим партнером "Барселоны" осталась американская компания Nike.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона футбольная форма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Barcelona

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...