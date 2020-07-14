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Зидан об отсутствии Азара и Бэйла: Это вещи, которые решаются внутри команды

Испания
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Наставник "сливочных" поделился мыслями насчет Эдена и Гарета

Зидан об отсутствии Азара и Бэйла: Это вещи, которые решаются внутри команды
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В матче 35-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Гранаду" 2:1. В этом поединке не сыграли вингеры мадридцев Эден Азар и Гарет Бэйл. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие бельгийца и валийца.

О Бэйле

"Я не получал от него никаких жалоб. Впереди еще два матча".

Об Азаре

"Это вещи, которые решаются внутри команды. Футболист должен быть очень хорошо готов, чтобы играть, а он еще не в таком состоянии. Это сложная ситуация, но я надеюсь, что в четверг он будет готов на 100%, чтобы помочь команде".

Ранее появились сообщения, что "Реал" планирует попрощаться с Гаретом Бэйлом, разорвав с ним контракт. При этом мадридскому клубу придется выплатить зарплату валлийцу за два года.

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига Гранада (Испания)
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Источник:
Marca
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