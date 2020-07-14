Барселона потеряет 100 млн из-за последствий пандемии коронавируса

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что "Барселона" может потерпеть убытки в размере 100 млн евро из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.

По информации источника, бюджет каталонского клуба на этот календарный год составлял 1 миллиард 47 миллионов евро. И к началу карантина "сине-гранатовые" успешно шли по этому пути и планировали заработать 1 млрд 100 млн, и выйти в плюс.

Но из-за пандемии COVID-19 доход "Барсы" значительно упал. Причины такого сценария: закрытие фан-шопов, не проводились экскурсии по "Камп Ноу", а также пустые трибуни при домашних матчах "блауграны".

Но ряд решений руководства "Барселоны" помог сократить ожидаемые убытки. Сокращение зарплат футболистов на 12%, обмен Артура на Пьянича, а также выигранное дело в СAS по трансферу Неймара из "Сантоса" - все эти решения позволят клубу снизить убытки до 100 млн евро, вместо 200 ожидаемых.