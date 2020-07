Сломал ногу и разгневал президента: огненный карантин Луки Йовича

"Без мозгов ты много двигаешься. Тебя надо и туда, и сюда. Ты же не знаешь, куда", - так начинается одна из миниатюр Жванецкого.

Лука Йович последние полгода служит ее яркой иллюстрацией. В сложные карантинные времена сербу не сиделось на месте, он регулярно во что-то впутывался - и всякий раз в ущерб себе. Не обошлось даже без увечий, не говоря уже про репутационные потери.

В итоге сегодня, когда "Реал" от чемпионства отделяет одна-единственная победа, про Йовича и думать забыли. Год назад клуб выложил за него 60 млн евро, но получил только скандалы, ненужную шумиху и два гола в мусорное время.

***

Вообще, трансферное лето-2019 в Испании словно проклятое. Эден Азар проваливается в "Реале", Антуан Гризманн - в "Барселоне", Жоау Феликс - в "Атлетико". Хотя за каждого было уплачено свыше 100 млн евро.

И все-таки даже на этом фоне Лука Йович выделяется. И дело не в ужасной статистике, хотя и в ней тоже - за весь сезон Лука забил за "Реал" только четвертый гол "Осасуне" и пятый - "Леганесу".

Rumours have it that Real Madrid are ready to offer Jovic in a bid to get Aubameyang



19/20 Stats



JOVIC (22): 2 goals & 1 assist for Real Madrid



AUBAMEYANG (30): 20 goals & 1 assist for Arsenal pic.twitter.com/u1uRoFAX1K