Сломал ногу и разгневал президента: огненный карантин Луки Йовича

"Без мозгов ты много двигаешься. Тебя надо и туда, и сюда. Ты же не знаешь, куда", - так начинается одна из миниатюр Жванецкого.

Лука Йович последние полгода служит ее яркой иллюстрацией. В сложные карантинные времена сербу не сиделось на месте, он регулярно во что-то впутывался - и всякий раз в ущерб себе. Не обошлось даже без увечий, не говоря уже про репутационные потери.

В итоге сегодня, когда "Реал" от чемпионства отделяет одна-единственная победа, про Йовича и думать забыли. Год назад клуб выложил за него 60 млн евро, но получил только скандалы, ненужную шумиху и два гола в мусорное время.

***

Вообще, трансферное лето-2019 в Испании словно проклятое. Эден Азар проваливается в "Реале", Антуан Гризманн - в "Барселоне", Жоау Феликс - в "Атлетико". Хотя за каждого было уплачено свыше 100 млн евро.

И все-таки даже на этом фоне Лука Йович выделяется. И дело не в ужасной статистике, хотя и в ней тоже - за весь сезон Лука забил за "Реал" только четвертый гол "Осасуне" и пятый - "Леганесу".

Rumours have it that Real Madrid are ready to offer Jovic in a bid to get Aubameyang



19/20 Stats



JOVIC (22): 2 goals & 1 assist for Real Madrid



AUBAMEYANG (30): 20 goals & 1 assist for Arsenal pic.twitter.com/u1uRoFAX1K — Charles (@Asap_Rockit) April 16, 2020

Еще отвратительнее непосредственно игра серба на Испании. Зидан 4 раза выпускал его в основе - два последних выхода были в гостях с "Мальоркой" и дома с "Севильей". В итоге в первом матче показатель ожидаемых голов (xG) у Йовича составил 0,0, а во втором 0,06. Проще говоря, Лука вообще не угрожал воротам.

Безусловно, у Зидана особое отношение к Бензема - кто еще поймет французского алжирца, как не французский алжирец. Но тут его легко оправдать - Карим выдал бесподобный сезон и уже забил в Примере 19 голов, пока его конкурент не подавал признаков жизни. В какой-то момент Зизу психанул и исключил Йовича из заявки на Эль Класико, отдав предпочтение Мариано Диасу. Тот вышел на последних минутах и забил. Занавес.

***

Даже не случись злополучного карантина, Йович в Мадриде наиграл только на то, чтобы его спихнули куда-то в аренду - например, обратно в "Айнтрахт". Но после того, что Лука начудил за последние месяцы, даже такой расклад для него будет за счастье.

Все началось с отъезда из Мадрида в пик пандемии - ни один другой игрок "Реала" не рискнул уезжать в столь неблагоприятной обстановке, но Йович нанял частный самолет и улетел.

В Сербии на тот момент еще не было тотального карантина, но гулять и посещать заведения после пяти вечера было запрещено. Лука на это откровенно забил и снял ресторан, чтобы отметить день рождения своей возлюбленной Софии Милошевич - ей исполнилось 29. Конечно, его моментально засекли.

Ситуацию усугубил тот факт, что Йович улетел из Мадрида уже после того, как в клубе нашли первого больного на коронавирус - центрового баскетбольной команды Трэя Томпкинса. По прилету в Сербию Лука признался, что восстанавливался в том же бассейне, что и американец, и обещал отсидеть дома положенные две недели. И тут такое.

Йовичу грозило до трех лет тюрьмы, и по нему жестко проехались власти. "Если он еще раз покинет квартиру, его арестуют. Жизнь нашего города важнее его миллионов", - заявление президента Сербии Александра Вучича не оставляло пространства для маневра.

Пришлось Луке быстренько извиниться. Он сослался на незнание правил и желание увидеться с сыном. И этим вызвал еще одну волну возмущения.

Дело в том, что у 22-летнего Луки действительно есть полуторагодовалый сын - только не от Софии Милошевич, чей день рождения он так бурно праздновал, а от другой модели. И родился он примерно в то время, когда Йович закрутил роман со своей нынешней пассией, которая, в свою очередь, спустя неполные сутки после извинений бойфренда призналась, что тоже беременна. В общем, мексиканский сериал отдыхает.

***

Не успел Лука кое-как оправиться после одних извинений, как пришлось делать другие. В комментарии местной газете он заявил, мол, помогает больницам без пиара, а те, кто делает это на камеру, на самом деле лицемеры и вообще нехорошие люди.

И все бы ничего, да только буквально за день до интервью Йовича торжественно и в присутствие ведущих СМИ передавал оборудование в белградские больницы бывший хавбек "Интера" Деян Станкович. Сказать, что он возмутился - ничего не сказать.

"Мистер, я надеюсь, вы понимаете, что я имел ввиду не вас. Уважаю и ценю все, чего вы добились в жизни", - виновато объяснился Йович после наезда легенды.

Проходит еще неполный месяц - и Лука опять в центре внимания. После возвращения в Мадрид врачи обнаружили у него перелом пяточной кости правой стопы. Вердикт врачей - несколько месяцев без футбола.

Отец Йовича сперва заявлял, что перелом получен уже в Мадриде, но врачи эту версию опровергли; потом он же нафантазировал, что Лука сломал ногу, слишком усердно готовясь к рестарту сезона, но и тут медики с ним не согласились - дело в том, что эту конкретную кость можно сломать только под воздействием сильного внешнего фактора. Например, падения с высоты.

Белградский таблоид Kurir утверждает, что так оно и было. "Лука грохнулся со стены. Он едва выжил! Я не знаю, как это объяснить, и даже не понимаю, как он туда забрался. Это случайно все вышло", - на правах анонимности рассказал изданию один из знакомых футболиста.

Не сказать, что в "Реале" сильно рассчитывали на Луку после ужасного старта, но терять игрока из-за идиотских прыжков с высоты - это перебор. Тем более, в условиях плотного графика, когда матчи проходят фактически нон-стоп.

***

И только самого Луку ситуация, кажется, вообще не напрягала. Он упускал свой шанс в "Реале" весело и с песней.

То он на глазах у папарацци разговаривает за рулем по мобильному, то барбекю устроит для друзей, наплевав на все установленные правительством правила. Причем фото с вечеринки, на которой помимо семьи Йовича присутствовали Иван Шапоньич из "Атлетико" и Никола Максимович из "Хетафе", Лука сам же слил в инстаграм.

Даже сейчас Йович не играет - он на карантине после встречи с сербским другом, у которого диагностировали коронавирус. Симптомов вроде нет, но еще не вечер.

"Йович так и не понял, что представляет из себя "Реал". Похоже, он не настроен здесь преуспеть", - подытожил его приключения Предраг Миятович.

Сам Педжа в конце 90-х стал на "Бернабеу" звездой - даже забил решающий гол в финале ЛЧ. Но это был совсем другой тип игрока - на него всегда можно было положиться. Йович же наоборот фантастически безответственный персонаж. В "Реале" закрыли на это глаза, когда покупали у "Айнтрахта", и теперь расплачиваются.

Лука еще юношей в "Бенфике" наломал столько дров, что хватило бы на всю карьеру. На поле в Лиссабоне он сподобился на 4 гола за дубль и 0 за основу. Зато ночные клубы разрывал до утра. На тренировки и матчи у него банально не хватало сил.

Руй Кошта много раз пытался образумить парня, но после каждого нового нравоучения тот все равно приходил на тренировку сонный и в темных очках. А потом как-то раз вообще заявился на костылях, объяснив, что сломал ногу дома в бассейне.

После такого "Орлы" даже не мечтали его выгодно продать, и когда "Айнтрахт" предложил 7 млн, чуть руки немцам не целовали. Кто ж его знал, что Нико Ковач найдет подход к Луке?

А когда он таки нашел, и Йович не на шутку раззабивался, все вокруг, и скауты "Реале" в том числе, забыли про сложный характер и проблемы с дисциплиной, завалив парня миллионами. То ли решили, что перерос, то ли понадеялись, что талант перекроет все. И жестоко обломались.

Ничему людей жизнь не учит. Был ведь уже один суперталантливый нападающий - куда там Йовичу. Скорость, дриблинг, удар, прыжок - все при нем. На пике формы мог убрать с пути даже сборную Германии. И где он сейчас? Набрал сотню кило в запасе аутсайдера Серии А.

Талант - ничто без порядка в голове. И пока Лука его не наведет, ему не только в "Реале", но и вообще в футболе делать нечего.