Испания
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Усман Дембеле приступил к тренировкам
Пока что обошлось без травм
Усман Дембеле начал тренировки. В начале года он получил серьезную травму и предполагалось, что он пропустит остаток сезона.
Коронавирусная пауза помогла французу. Сегодня он занимался на поле и есть вероятность, что он сможет сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов.
???? Happy to see you again, @Dembouz!— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020
???? Ciutat Esportiva
???? https://t.co/agvavI1MFI pic.twitter.com/bEHRqxywF0
В текущем сезоне Усман отыграл лишь пять матчей. Сообщалось, что он готов отправиться в "Ювентус".
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