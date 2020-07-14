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Усман Дембеле приступил к тренировкам

Испания
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Пока что обошлось без травм

Усман Дембеле приступил к тренировкам
UA-Футбол
Новина українською

Усман Дембеле начал тренировки. В начале года он получил серьезную травму и предполагалось, что он пропустит остаток сезона.

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Коронавирусная пауза помогла французу. Сегодня он занимался на поле и есть вероятность, что он сможет сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов.

В текущем сезоне Усман отыграл лишь пять матчей. Сообщалось, что он готов отправиться в "Ювентус".

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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