Усман Дембеле приступил к тренировкам

Усман Дембеле начал тренировки. В начале года он получил серьезную травму и предполагалось, что он пропустит остаток сезона.

Коронавирусная пауза помогла французу. Сегодня он занимался на поле и есть вероятность, что он сможет сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов.

В текущем сезоне Усман отыграл лишь пять матчей. Сообщалось, что он готов отправиться в "Ювентус".