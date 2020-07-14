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Реал призывает болельщиков не устраивать празднований, если клуб выиграет чемпионат
Титул уже вряд ли куда-то уйдет
Мадридский "Реал" близок к титулу чемпиона Испании. Команде Зидана нужно завоевать два очка в двух последних матчах.
На официальном сайте "сливочных" появилось обращение к фанатам. Клуб просит не устраивать обычных празднований, если им удасться выиграть чемпионат. Основная причина - COVID-19.
Игроки не появятся на площади Сибелес, куда обычно команда приходит с трофеями. "Реал" не хочет, чтобы праздник стал причиной распространения коронавирусом.
Comunicado oficial#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 14, 2020
Отметим, что будущее чемпионство станет для мадридцев первым три сезона.