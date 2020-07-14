Реал призывает болельщиков не устраивать празднований, если клуб выиграет чемпионат

Мадридский "Реал" близок к титулу чемпиона Испании. Команде Зидана нужно завоевать два очка в двух последних матчах.

На официальном сайте "сливочных" появилось обращение к фанатам. Клуб просит не устраивать обычных празднований, если им удасться выиграть чемпионат. Основная причина - COVID-19.

Игроки не появятся на площади Сибелес, куда обычно команда приходит с трофеями. "Реал" не хочет, чтобы праздник стал причиной распространения коронавирусом.

Отметим, что будущее чемпионство станет для мадридцев первым три сезона.