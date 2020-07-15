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Суарес: Барселона сама упустила титул – ради престижа будем концентрироваться на ЛЧ
Луис на связи
Уругвайский нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Цитирует форварда Mundo Deportivo и Marca.
"Относительно Ла Лиги нужно быть критичными: "Барса" сама упустила титул. Не находим себе оправданий. Ради гордости и престижа нам нужно выигрывать в двух последних турах и концентрироваться на Лиге чемпионов".
"Иногда сложно не учитывать фактор VAR. Да, Жерар Пике и президент клуба выступили в прессе. Думаю, что у "Реала" тоже были непростые соперники. В данном аспекте был нанесен вред не только нам. Нужно относиться к себе с критикой и смотреть правде в глаза".