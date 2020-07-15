Суарес: Барселона сама упустила титул – ради престижа будем концентрироваться на ЛЧ

Послушай, то что коверкают слова меняя их смысл это понятно, этим занимаются не только "промадридские СМИ", но и каталонские Эльмундо и прочие. Разве ты сам не считаешь, что Барса сейчас далеко не в лучшей форме и титул чемпиона они упустили сами. Независимо от того как играл и побеждал Реал, Барса могла победить все оставшиеся матчи и уже начинать праздновать. "Сами виноваты" самые правильные слова