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Суарес: Барселона сама упустила титул – ради престижа будем концентрироваться на ЛЧ

Испания
(1 голосов)

Луис на связи

Суарес: Барселона сама упустила титул – ради престижа будем концентрироваться на ЛЧ
Новина українською

Уругвайский нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Цитирует форварда Mundo Deportivo и Marca.

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"Относительно Ла Лиги нужно быть критичными: "Барса" сама упустила титул. Не находим себе оправданий. Ради гордости и престижа нам нужно выигрывать в двух последних турах и концентрироваться на Лиге чемпионов".

"Иногда сложно не учитывать фактор VAR. Да, Жерар Пике и президент клуба выступили в прессе. Думаю, что у "Реала" тоже были непростые соперники. В данном аспекте был нанесен вред не только нам. Нужно относиться к себе с критикой и смотреть правде в глаза".

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В статье: Луис Суарес Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига VAR
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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cavo52
15.07.2020 в 12:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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hardcorepwnz (Украина)
15.07.2020 в 11:47
Шо, и Перес не виноват?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2020 в 11:06
Прочитал сегодня в двух испанских СМИ интервью Луиса Суареса и нигде нет слов самого Луиса про "сами виноваты"... Дословно Луис Суарес говорит: - "Мы не должны искать оправдания, будем реалистами, ради наших фанатов постараемся выиграть два матча и сосредоточимся на Лиге Чемпионов"... Повторяю, фразу - "сами виноваты" - это отсебятина фанатов Реала ..... И ещё.... Если я начну коверкать на свой манер высказывания Зидана, Рамоса и др, то на ресурсе станет очень жарко...
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lucky_guy
15.07.2020 в 11:25
Послушай, то что коверкают слова меняя их смысл это понятно, этим занимаются не только "промадридские СМИ", но и каталонские Эльмундо и прочие. Разве ты сам не считаешь, что Барса сейчас далеко не в лучшей форме и титул чемпиона они упустили сами. Независимо от того как играл и побеждал Реал, Барса могла победить все оставшиеся матчи и уже начинать праздновать. "Сами виноваты" самые правильные слова
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