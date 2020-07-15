Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть матч 37-го тура Ла Лиги

"Барселона" зависима от обстоятельств и почти безнадежная в борьбе за выживание. Каталонцы будут стремиться к победе в матче с "Осасуной", однако она может оказаться бесполезной, если в параллельной игре "Реал" победит "Вильярреал". Напряжение достигло апогея.

Матч 37-го тура Ла Лиги состоится 16-го июля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Прямая видеотрансляция матча 37-го тура состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

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