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Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть матч 37-го тура Ла Лиги
Барселона - Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" зависима от обстоятельств и почти безнадежная в борьбе за выживание. Каталонцы будут стремиться к победе в матче с "Осасуной", однако она может оказаться бесполезной, если в параллельной игре "Реал" победит "Вильярреал". Напряжение достигло апогея.
Матч 37-го тура Ла Лиги состоится 16-го июля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.
Прямая видеотрансляция матча 37-го тура состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Осасуна"?
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Венгрия - Spíler Extra;
- Румыния - Telekom Sport 3 Romania;
- Испания - Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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