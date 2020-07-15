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Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть матч 37-го тура Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Осасуна. Где и когда смотреть матч 37-го тура Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" зависима от обстоятельств и почти безнадежная в борьбе за выживание. Каталонцы будут стремиться к победе в матче с "Осасуной", однако она может оказаться бесполезной, если в параллельной игре "Реал" победит "Вильярреал". Напряжение достигло апогея.

Матч 37-го тура Ла Лиги состоится 16-го июля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Прямая видеотрансляция матча 37-го тура состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Осасуна"?

  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Венгрия - Spíler Extra;
  • Румыния - Telekom Sport 3 Romania;
  • Испания - Movistar +.

Смотреть матч онлайн
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Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
15.07.2020 в 13:43
Финита ля комедия - Барсе в оставшихся матчах Ла Лиги нужно наиграть тактику для противостояния с Наполи, чтобы не проиграть с унизительным счетом, как в предыдущих розыгрышах ЛЧ.
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