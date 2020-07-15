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Кике Сетьен: Я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне

Испания
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Наставник каталонцев поделился мыслями насчет своего будущего в команде

Кике Сетьен: Я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен высказался насчет своего будущего в стане "сине-гранатовых".

"Конечно, я вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, уже было и раньше. Реальность такова, что иногда не получается достичь своих целей. Или же достигаешь, но твою работу еще должны оценить.

Дело не только в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Я вижу это именно так и хотел бы, чтобы работа оценивалась именно с такой точки зрения. Еще можно много добиться в этом сезоне, но, конечно, я думаю о продолжении работы в следующем сезоне", – сказал Сетьен.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Источник:
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