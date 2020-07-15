Опущенное знамя символа Примеры. Наибольшее падение королевского клуба

Вылет "Эспаньола" из Примеры (напомню, что сейчас Ла Лига – это два главных дивизиона Испании, поэтому из них можно опуститься лишь в Сегунду Б) стал и слишком ожидаемым событием, и определенной неожиданностью. Клуб долго был символом средней стабильности, вот просто каким-то идеальным и банальным представителем футбола на Пиренеях. Эта стабильность как бы перевела его из разряда старого эталона метра в Международном бюро мер и весов в Париже к нынешнему, электронному эталону. Теперь мерило среднестатистического испанского клуба сломалось.

В последний раз "попугайчики" (прозвище клуба) вылетали из элиты в 1993-м году. За всю историю существования Примеры, а "Эспаньол" был среди основателей турнира, который сейчас называют чемпионатом Испании, второй клуб города Барселоны ранее четыре раза вылетал с главной лиги и всегда мгновенно возвращался. По большому счету, быстрый возврат прогнозируется и в настоящее время, для этого есть почти все предпосылки.

Вводит в отчаяние сторонников "Эспаньола" только то, что именно их любимцы первыми оформили вылет. Хуже всего то, что подопечные Руфете железно будут последними в Примере этого сезона. Предыдущие разы такого позора не случалось. Трижды "попугайчики" проигрывали в стыковых матчах за выживание и только раз вылетели напрямую, но хотя бы были предпоследними. Теперь же беспомощно сезон завершила команда, выступавшая в группе Лиги Европы, которую прошла очень легко. Далее же не устояли в борьбе с "Вулверхэмптон Уондерерс", клубом, который ведет борьбу в Премьер-лиге за выход в Лигу чемпионов.

В очередной раз неожиданная неудача клуба подчеркнула, что исторические достижения могут иметь значение для его живучести в трудные времена, но точно не защищают от падений. "Эспаньол" не просто среди испанских пионеров в футболе. Сначала он был "Sociedad Española de Footbal" (Испанское футбольное общество), затем стал "Club Español de Fútbol" (Испанский футбольный клуб), а потом еще и получил в названии Real (королевский). Подчеркнутое упоминание именно об Испании не былл в древние времена ответом "Барселоне", которая традиционно ассоциирует себя с Каталонией. "Эспаньол" от того, что клуб основали именно испанцы, а не иностранцы с испанцами, или просто иностранцы, как случалось почти всегда.

Инаугурационный матч стартового чемпионата Испании сыграли "Эспаньол" и "Ирун", соответственно, первый гол у представителя Каталонии Хосе "Питуса" Прата.

Клуб победил в первом розыгрыше Кубка Испании. Этот успех держался на двух китах и ​​одному интересному персонажу. Тренировал "Эспаньол" тогда Джек Гринвелл (на фото выше), выдающийся наставник, педагог той поры, а в воротах стоял сам Рикардо Самора, который уже поиграл за "Барселону", а впоследствии сыграет и за "Реал". Экзотики составу добавлял Рикардо Саприсса, уроженец Сальвадора. Он еще будет тренировать Коста Рику и в этой стране в его честь назвали один из самых успешных клубов.

Чемпионом быть "Эспаньолу" не приходилось и, если честно смотреть на результаты, шансов на это у него не было. Зато четыре раза принимал кубок страны, последний раз 14 лет назад. Еще трижды он уступал в финалах. Как видим, проигрывать решающие противостояния очень типично для него. Трижды стыковые игры за выживание, трижды национальный кубок, но и были два поражения в финалах Кубка УЕФА.

Особняком в этом списке стоят два финала УЕФА 1988-го года. В прошлом сезоне команда была третьей. Турнирную же дистанцию ​​в Европе одолела при невероятно неблагоприятных условиях. Первый соперник "Борусссия" (Менхенгладбах) 1:0, 4:1. Следующий "Милан": 2:0 на "Сан Сиро", 0:0 дома. Далее вновь "Сан Сиро", теперь уже 1:1 с "Интернационале", а затем 1:0 на родной "Саррия". В четвертьфинале чехословацкий "Витковице": 2:0, 1:0. В полуфинале же проиграли в гостях "Брюгге" 0:2. На своем поле смогли отыграть два мяча, а уже под занавес второго экстра-тайма Анхель "Печи" Алонсо забил решающий.

Наиболее удивительным показался финал из двух матчей. Очень уверенно испанцы победили на "Саррия" леверкузенский "Байер", 3:0. Зато выезд проиграли 0:3 и умудрились еще и уступить в серии пенальти 2:3. За год "Эспаньол" еще и из Примеры вылетел.

В 2007-м году "попугайчики" вновь дошли до финала Кубка УЕФА, снова проиграли в серии пенальти, однако это уже выглядело чудом и победитель турнира "Севилья" очевидно выглядел значительно сильнее оппонента.

С тех пор все в клубе шло тихо. Традиционно хорошо работала детско-юношеская школа. О ней редко вспоминают за пределами Испании, по крайней мере, в десятки раз меньше, чем за соседскую "Ла Массию". Ирония ситуации в том, что школа "Барселоны" переманивала юных футболистов у соседей иногда десятками.

Также спокойствие и уверенность в завтрашнем дне обеспечивал стадион "Cornellà-El Prat" на 40 с половиной тысяч мест. Современный, уютный и прибыльный. Его полностью увешали солнечными панелями, которые также расположены и на территории комплекса. Всего в год электричеством клуб зарабатывает столько, что обеспечивает полностью функционирование арены и продает остатки энергии. Весь годовой бюджет "Эспаньола" составлял более 60 миллионов евро.

Приход китайского владельца не стал для клуба ни проклятием, ни манной небесной. Особых изменений не произошло. Их принес приход два года назад амбициозного каталонского тренера Руби. До этого с командой работал Кике Санчес Флорес, тренер фундаментальный, последовательный, но не из тех, кто порадует публику ярким футболом и пойдет в прорыв. По его базису Руби расшевелил это болотце, и "Эспаньол" попал в Лигу Европы. Это команду и подкосило. Руби с бомбардиром Борхой Иглесиасом получили супер-предложение от "Бетиса" и ушли, мадридский "Атлетико" увел центрального защитника Марио Эрмосо. Вот это и были краеугольные кирпичи команды. Без них все посыпалось. А еще и ранний старт в квалификации Лиги Европы. Страдая от отсутствия акцентированных форвардов, "Эспаньол" легко прошел в групповой этап. Это, кстати, еще раз подчеркивает силу Примеры. Уже тогда очень проблемная команда из нее спокойно и без суеты выбила луганскую "Зарю".

Нельзя сказать, что каталонцы не усиливались в межсезонье. Подписали Андера Итурраспе, Маттиаса Варгаса, Андреаса Прието, Фернандо Калеро. В аренду взяли Бернардо Эспинозу, Джонатана Кажери и Себастьяна Коршиьа. Тратить деньги на тренера не стали и повысили в звании Давида Гальего. И просчитались, игра разваливалась. Тем более, в центре защиты дыра. Наш знакомый Факундо Феррейра мучился с повреждениями, а аренду Кажери оформили уже после старта сезона, что обусловило беду в атаке. В Лиге Европы хватало значительно меньших усилий, чем в Примере, потому как настолько хорошо как дома команду там не знали. Показательным фактом тотальных неудач стало то, что ветеран-вратарь Диего Лопес провел нормальный сезон, спасал немало, но остался в тройке тех голкиперов, кому забивали наибольше.

На смену Гальего пришел Пабло Мачин со своим сверхинтенсивным футболом. Надломлена команда этого не выдержала. Далее ставка была сделана на Абелардо Фернандеса, который на время подарил надежду на выздоровление, но ему не удалось стабилизировать игру. В январе на трансферы Рауля Де Томаса, Леандро Кабреры и Андре Эмбарбы потратили уже 40 миллионов евро.

Кстати, мощный состав в следующем сезоне в Сегунде полностью не сохранится, ведь клуб сократит зарплатные расходы. Заканчиваются контракты у Диего Лопеса, Хави Лопеса, Налдо, Дидака Вилы и Андера Итурраспе. Завершаются арендные соглашения Бернардо Эспинозы, Факундо Феррейры и Джонатана Кажери. Марк Рока еще год назад интересовал "Баварию" и это вызвало острое желание парня уйти из клуба, сейчас оно должно еще обостриться, даже если мюнхенцы потеряли к нему интерес.

Однако главной задачей остается поиск тренера. Правильная ставка на этой позиции позволит "Эспаньолу" вернуться, потому что запас прочности у клуба есть.