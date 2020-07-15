  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан: Я не хочу двух ничьих, Реал думает только о победе в завтрашнем матче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан: Я не хочу двух ничьих, Реал думает только о победе в завтрашнем матче

Испания
(2 голосов)

Наставник "сливочных" поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом"

Зидан: Я не хочу двух ничьих, Реал думает только о победе в завтрашнем матче
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне матча 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"Я не хочу двух ничейных результатов, мы думаем только о победе в завтрашнем матче. Это наша мотивация. Завтра команда выйдет на поле и будет сражаться до смерти.

Насчет Азара? То с Эденом все в порядке. У него нет каких-либо недомоганий. Завтра он будет с нами", - сказал французский наставник.

После 36 туров "сливочные" идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 83 очка. Вторая "Барса" отстает на 4 пункта. "Реалу" для чемпионства надо набрать два очка в двух оставшихся матчах сезона испанского первенства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Вильярреал Ла Лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...