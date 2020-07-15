Зидан: Я не хочу двух ничьих, Реал думает только о победе в завтрашнем матче

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне матча 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"Я не хочу двух ничейных результатов, мы думаем только о победе в завтрашнем матче. Это наша мотивация. Завтра команда выйдет на поле и будет сражаться до смерти.

Насчет Азара? То с Эденом все в порядке. У него нет каких-либо недомоганий. Завтра он будет с нами", - сказал французский наставник.