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Зидан: Я не хочу двух ничьих, Реал думает только о победе в завтрашнем матче
Наставник "сливочных" поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне матча 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".
"Я не хочу двух ничейных результатов, мы думаем только о победе в завтрашнем матче. Это наша мотивация. Завтра команда выйдет на поле и будет сражаться до смерти.
Насчет Азара? То с Эденом все в порядке. У него нет каких-либо недомоганий. Завтра он будет с нами", - сказал французский наставник.
После 36 туров "сливочные" идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 83 очка. Вторая "Барса" отстает на 4 пункта. "Реалу" для чемпионства надо набрать два очка в двух оставшихся матчах сезона испанского первенства.