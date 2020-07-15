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Суарес: Барселона должна сохранить Гризманна

Испания
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Уругваец заступился за одноклубника

Суарес: Барселона должна сохранить Гризманна
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Неоднозначные выступления Антуана Гризманна в "Барселоне" повлекли за собой слухи о его скором трансфере, но Луис Суарес считает, что француза надо не продавать, а поддержать.

"Любой, кто долго здесь играет, подтвердит, как трудно адаптироваться в клубе вроде "Барсы", где требования очень высокие. Нужно научиться жить с этим давлением, и Антуан это понимает", - цитирует нападающего Mundo Deportivo.

"Антуан - игрок, которого нужно сохранить. В раздевалке его очень ценят и любят. Он переживает трудные времена из-за игровых проблем, но мы его полностью поддерживаем. Мы много общаемся и хотим, чтобы он вернул себе уверенность, забивал голы и отдавал передачи. Вот как недавно с "Вильярреалом".

29-летний Гризманн в текущем сезоне забил за "Барселону" 15 голов в 46 матчах во всех турнирах.

Ранее пресса писала, что в "Барсе" решили дать Антуану другой шанс и отказаться от возвращения Неймара.

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В статье: Луис Суарес трансферы Антуан Гризманн Барселона
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