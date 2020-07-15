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Сульшер о деле Ман Сити: Это не моя робота. Пусть другие обсуждают

Испания
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Наставник "МЮ" прокомментировал решение CAS

Сульшер о деле Ман Сити: Это не моя робота. Пусть другие обсуждают
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение CAS по делу "Манчестер Сити".

"Я думаю, что другие люди могут и хотят обсуждать эту тему. Не считаю, что это моя работа. Моя задача - сосредоточиться на следующей игре и делать то, что я должен.

ФФП был создан для поддержания финансовой устойчивости клубов, это важно. Нам даны правила, которых мы должны придерживаться. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что нет", - рассказал наставник "красных дьяволов".

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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В статье: CAS Барселона Оле Гуннар Сульшер Пеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com

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