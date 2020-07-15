Сульшер о деле Ман Сити: Это не моя робота. Пусть другие обсуждают

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение CAS по делу "Манчестер Сити".

"Я думаю, что другие люди могут и хотят обсуждать эту тему. Не считаю, что это моя работа. Моя задача - сосредоточиться на следующей игре и делать то, что я должен.

ФФП был создан для поддержания финансовой устойчивости клубов, это важно. Нам даны правила, которых мы должны придерживаться. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что нет", - рассказал наставник "красных дьяволов".