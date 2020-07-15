Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер о деле Ман Сити: Это не моя робота. Пусть другие обсуждают
Наставник "МЮ" прокомментировал решение CAS
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение CAS по делу "Манчестер Сити".
"Я думаю, что другие люди могут и хотят обсуждать эту тему. Не считаю, что это моя работа. Моя задача - сосредоточиться на следующей игре и делать то, что я должен.
ФФП был создан для поддержания финансовой устойчивости клубов, это важно. Нам даны правила, которых мы должны придерживаться. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что нет", - рассказал наставник "красных дьяволов".
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.
Новости по теме
- 17:25 Зарубежные Пеп Гвардиола: Ман Сити сможет играть в ЛЧ, потому что мы делали все правильно
- 15:27 Зарубежные Клопп: Если бы у Манчестер Сити было на 10-12 матчей меньше, то у команд АПЛ не было бы шансов
- 16:57 Зарубежные Моуриньо: Отмена бана Манчестер Сити – это позор и конец финансового фэйр-плей